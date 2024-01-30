Желтые пятна мгновенно исчезнут из ванной и унитаза: старая сантехника будет сиять, как новая

Со временем на белых раковинах, ваннах и унитазах появляются желтые пятна и такая проблема неизбежна. Это происходит из-за действия воды, которая включает в себя большое количество хлора и тяжелых металлов. И не так легко избавиться от проблемы желтизны даже с помощью профессиональных средств. Но опытные хозяйки знают, что есть такие копеечные средства, которые отлично справятся с желтыми пятнами и не будут вредить поверхности. Рассказываем, как быстро вывести желтизну из раковин, ванной и унитаза с помощью подручных средств.

Как избавиться от желтых пятен на раковинах, ванной и унитазе

Сода, вода и нашатырный спирт. Пищевую соду нужно смешать с водой до образования пастообразной смеси. Затем нанесите эту пасту на желтую поверхность и оставьте на час. Затем все тщательно вымойте чистой водой. От желтизны на поверхности не останется и следа. Еще можно в соду вместо воды добавить нашатырный спирт, это ускорит ее действие в разы. Смесь из спирта и соды следует нанести на желтые поверхности на 20 минут и смыть водой. Ваша сантехника будет сиять как новая.

Пищевую соду нужно смешать с водой до образования пастообразной смеси. Затем нанесите эту пасту на желтую поверхность и оставьте на час. Затем все тщательно вымойте чистой водой. От желтизны на поверхности не останется и следа. Еще можно в соду вместо воды добавить нашатырный спирт, это ускорит ее действие в разы. Смесь из спирта и соды следует нанести на желтые поверхности на 20 минут и смыть водой. Ваша сантехника будет сиять как новая. Уксус. Для применения такого способа отбеливания следует смочить бумажное или обычное полотенце в уксусе и положить на желтые пятна. Оставьте полотенце отрабатывать на час, после этого желтизна исчезнет с керамической поверхности.

Для применения такого способа отбеливания следует смочить бумажное или обычное полотенце в уксусе и положить на желтые пятна. Оставьте полотенце отрабатывать на час, после этого желтизна исчезнет с керамической поверхности. Лимонная кислота. Этот способ отбеливания отлично подойдет для ванной. Наполните ванночку водой, засыпьте туда 2-3 пачки лимонной кислоты, оставьте эту смесь на ночь. Утром спустите воду и помойте ванную, желтых пятен на поверхности не будет.

Этот способ отбеливания отлично подойдет для ванной. Наполните ванночку водой, засыпьте туда 2-3 пачки лимонной кислоты, оставьте эту смесь на ночь. Утром спустите воду и помойте ванную, желтых пятен на поверхности не будет. Отбеливатель "Белизна". Аккуратно обработайте желтые поверхности отбеливателем и оставьте на 15 минут. Затем все хорошо промойте водой. Таким образом вы легко избавитесь от желтых пятен и вернете керамике ее первозданную белизну.

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