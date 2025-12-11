Желтые пятна на подушке: простой прием, который возвращает ткани идеальную белизну

Как стирать подушки / © Freepik

Желтые пятна на подушках — одна из самых распространенных домашних проблем, но, как оказалось, их можно полностью убрать с помощью всего двух простых ингредиентов. Эксперт по уборке Линси Кромби показала метод, который пользователи соцсетей назвали «поразительно эффективным».

Об этом сообщило издание Express.

Кромби в Tiktok-видео сначала продемонстрировала несколько наволочек, на которых хорошо видны желтые следы. Она объясняет, что такие пятна появляются из-за накопления пота, жиров для тела, слюны и остатков средств для ухода за кожей и волосами. Эти вещества при окислении меняют цвет и формируют характерную желтизну, которая особенно заметна на белой ткани.

Для очистки Линси использует только два компонента: перекись водорода и воду. Она берет 200-миллилитровую бутылку перекиси и щедро наносит ее на загрязненные участки наволочки. Средство нужно оставить примерно на 15 минут — этого времени достаточно, чтобы перекись начала активное действие.

Пока пятна отмокают, экспертка наполняет щетку для мытья посуды теплой водой. После завершения 15-минутной паузы она переходит к мягкому очищению: круговыми движениями обрабатывает желтые следы, сосредотачиваясь на наиболее заметных зонах.

Далее наволочки отправляются в машинку, после этого, как показано в видео, ткань становится белой, а желтые пятна полностью исчезают.

