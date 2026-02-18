Желтый пластик на стиральной машине снова белый за 2 минуты: просто нанесите 5 капель этого на ватный диск

Как отбелить пластик на стиральной машине / © pexels.com

Прежде чем приступать к делу, важно понять причину пожелтения. Пластик темнеет не из-за грязи — это химическая реакция, на которую влияют солнце, перепады температур и пыль. Обычное мытье мыльной водой здесь бессильно: оно только смывает поверхностную грязь, но вернуть белизну не может.

Для эффекта «как новый» идеально подойдет димексид — аптечное средство для наружного применения, которое среди хозяев давно заслужило репутацию «растворителя всего на свете». Главное — работать только в резиновых перчатках, ведь димексид быстро проникает через кожу и переносит все, что на ней есть. Без защиты он может пересушить руки или даже оставить легкий химический ожог.

Как пользоваться:

Протрите стиралку влажной тряпкой, чтобы убрать пыль. Пройдитесь сухой салфеткой, чтобы поверхность была совсем сухой. Возьмите ватный диск и капните на него 5–7 капель неразбавленного димексида. Легкими движениями протирайте желтые участки. Вы увидите, как загрязнение буквально переходит на ватку — не нужно давить или тереть сильнее, средство работает само.

После отбеливания протрите пластик влажной тряпкой, чтобы смыть остатки раствора.

Предостережения: