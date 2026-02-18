ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
335
Время на прочтение
1 мин

Желтый пластик на стиральной машине снова белый за 2 минуты: просто нанесите 5 капель этого на ватный диск

Иногда стиралка работает идеально, но ее внешний вид оставляет желать лучшего: пластик пожелтел, и это портит впечатление. Можно смириться или найти способ исправить ситуацию. Мы предлагаем второй вариант — и готовое решение уже есть.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как отбелить пластик на стиральной машине.

Как отбелить пластик на стиральной машине / © pexels.com

Прежде чем приступать к делу, важно понять причину пожелтения. Пластик темнеет не из-за грязи — это химическая реакция, на которую влияют солнце, перепады температур и пыль. Обычное мытье мыльной водой здесь бессильно: оно только смывает поверхностную грязь, но вернуть белизну не может.

Для эффекта «как новый» идеально подойдет димексид — аптечное средство для наружного применения, которое среди хозяев давно заслужило репутацию «растворителя всего на свете». Главное — работать только в резиновых перчатках, ведь димексид быстро проникает через кожу и переносит все, что на ней есть. Без защиты он может пересушить руки или даже оставить легкий химический ожог.

Как пользоваться:

  1. Протрите стиралку влажной тряпкой, чтобы убрать пыль.

  2. Пройдитесь сухой салфеткой, чтобы поверхность была совсем сухой.

  3. Возьмите ватный диск и капните на него 5–7 капель неразбавленного димексида.

  4. Легкими движениями протирайте желтые участки. Вы увидите, как загрязнение буквально переходит на ватку — не нужно давить или тереть сильнее, средство работает само.

После отбеливания протрите пластик влажной тряпкой, чтобы смыть остатки раствора.

Предостережения:

  1. Будьте осторожны возле кнопок и логотипов: если название бренда нанесено краской, димексид может его снять так же легко, как и желтизну.

  2. Перед обработкой проверьте незаметный участок (например, сзади). В редких случаях некоторые виды пластика могут становиться липкими или начать плавиться.

Дата публикации
Количество просмотров
335
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie