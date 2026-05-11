ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
281
Время на прочтение
1 мин

Жених открыл стрельбу на собственной свадьбе и убил жену

Трагедия произошла в городе Кампинас. Муж застрелил молодую жену прямо во время свадебной вечеринки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Жених открыл стрельбу на собственной свадьбе и убил жену

Полицейский убил жену во время свадебной вечеринки Фото Newsflash

В бразильском городе Кампинас произошла трагедия во время свадьбы — жених открыл стрельбу на праздновании и смертельно ранил свою новоиспеченную жену. По данным полиции, мужчина сначала скрылся с места происшествия, а затем вернулся и снова открыл огонь.

Об этом сообщает The Sun.

Жертвой стала 34-летняя Наджилла Дуэнас Насименту. Ее муж, 55-летний Даниэл Барбоза Маринью, был задержан вскоре после инцидента. Его подозревают в фемициде — умышленном убийстве женщины.

По информации правоохранителей, пара официально вышла замуж в тот же день. Однако во время празднования между молодоженами возникла серьезная ссора, которая быстро переросла в драку.

Очевидцы рассказали, что родственники успели вывести детей из помещения, когда конфликт начал обостряться. Известно, что у погибшей было трое детей от предыдущих отношений.

После ссоры Маринью, работавшего в местных правоохранительных органах, якобы получил табельное оружие и выстрелил в жену. Затем он покинул место происшествия, но через некоторое время вернулся и снова открыл стрельбу.

Женщина получила несколько огнестрельных ранений и скончалась. Полиция ведет расследование обстоятельств трагедии.

Напомним, в Черкассах обнаружили, кто устроил стрельбу в одном из районов города и привлекли мужчину к ответственности. Причиной агрессии стал конфликт с детьми из-за сирени.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
281
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie