Жених открыл стрельбу на собственной свадьбе и убил жену

Полицейский убил жену во время свадебной вечеринки Фото Newsflash

Реклама

В бразильском городе Кампинас произошла трагедия во время свадьбы — жених открыл стрельбу на праздновании и смертельно ранил свою новоиспеченную жену. По данным полиции, мужчина сначала скрылся с места происшествия, а затем вернулся и снова открыл огонь.

Об этом сообщает The Sun.

Жертвой стала 34-летняя Наджилла Дуэнас Насименту. Ее муж, 55-летний Даниэл Барбоза Маринью, был задержан вскоре после инцидента. Его подозревают в фемициде — умышленном убийстве женщины.

Реклама

По информации правоохранителей, пара официально вышла замуж в тот же день. Однако во время празднования между молодоженами возникла серьезная ссора, которая быстро переросла в драку.

Очевидцы рассказали, что родственники успели вывести детей из помещения, когда конфликт начал обостряться. Известно, что у погибшей было трое детей от предыдущих отношений.

После ссоры Маринью, работавшего в местных правоохранительных органах, якобы получил табельное оружие и выстрелил в жену. Затем он покинул место происшествия, но через некоторое время вернулся и снова открыл стрельбу.

Женщина получила несколько огнестрельных ранений и скончалась. Полиция ведет расследование обстоятельств трагедии.

Реклама

Напомним, в Черкассах обнаружили, кто устроил стрельбу в одном из районов города и привлекли мужчину к ответственности. Причиной агрессии стал конфликт с детьми из-за сирени.

Новости партнеров