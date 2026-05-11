Жених открыл стрельбу на собственной свадьбе и убил жену
Трагедия произошла в городе Кампинас. Муж застрелил молодую жену прямо во время свадебной вечеринки.
В бразильском городе Кампинас произошла трагедия во время свадьбы — жених открыл стрельбу на праздновании и смертельно ранил свою новоиспеченную жену. По данным полиции, мужчина сначала скрылся с места происшествия, а затем вернулся и снова открыл огонь.
Об этом сообщает The Sun.
Жертвой стала 34-летняя Наджилла Дуэнас Насименту. Ее муж, 55-летний Даниэл Барбоза Маринью, был задержан вскоре после инцидента. Его подозревают в фемициде — умышленном убийстве женщины.
По информации правоохранителей, пара официально вышла замуж в тот же день. Однако во время празднования между молодоженами возникла серьезная ссора, которая быстро переросла в драку.
Очевидцы рассказали, что родственники успели вывести детей из помещения, когда конфликт начал обостряться. Известно, что у погибшей было трое детей от предыдущих отношений.
После ссоры Маринью, работавшего в местных правоохранительных органах, якобы получил табельное оружие и выстрелил в жену. Затем он покинул место происшествия, но через некоторое время вернулся и снова открыл стрельбу.
Женщина получила несколько огнестрельных ранений и скончалась. Полиция ведет расследование обстоятельств трагедии.
