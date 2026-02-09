Женщина 40 лет играла в лотерею и неожиданно стала мультимиллионершей: в чем ее секрет

Деньги / © pexels.com

Пожилая домохозяйка из Малайзии сорвала джекпот в размере 40,29 миллиона рингитов (примерно 10,2 миллиона долларов), угадав все шесть чисел в розыгрыше лотереи Supreme Toto 6/58.

Об этом сообщает Оriental Daily.

Отмечается, что женщина проживает в пригороде Джорджтауна. Она шла к своей победе более сорока лет, ведь начала покупать лотерейные билеты еще в 1980-х годах. Кроме главного приза, победительница получила дополнительный бонус в сумме 173 152 рингита, что составляет около 44 тысяч долларов. О невероятном успехе официально сообщила лотерейная компания STM Lottery Sdn Bhd. Женщина приобрела свой счастливый билет за 420 рингитов, выбрав комбинацию чисел 19, 29, 32, 39, 40 и 54.

По словам новой миллионерши, она проверила результаты ранним утром после бессонницы и была настолько взволнована новостью, что больше не смогла заснуть. Несмотря на колоссальную сумму, она заявила о намерении продолжать привычный скромный образ жизни.

Семья победительницы восприняла выигрыш как особый подарок к Китайскому Новому году. Мужчина отметил, что они планируют разделить часть средств между родственниками, а остальное сохранить для обеспечения финансовой стабильности в будущем. Это уже не первый случай необычного везения в стране за последнее время: ранее местный предприниматель выиграл более 3 миллионов долларов благодаря числам, случайно указавшим его маленькая дочь во время общей настольной игры.

