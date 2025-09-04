- Дата публикации
Женщина хотела спасти собаку, но упала со скалы: чем закончилось (фото)
Туристка прыгнула с 18-метровой скалы, чтобы спасти собаку.
Туристка из Канады Марго Коэн упала с 18-метровой высоты, пытаясь спасти свою сорвавшуюся с крутого склона горы собаку. Оба чудом выжили.
Об этом пишет NY Post.
Инцидент произошел 24 августа, когда 36-летняя Марго поднималась на пик Трикуни в Британской Колумбии вместе со своей собакой Зайоном и двумя друзьями. Сойдя с маршрута, они наткнулись на крутую стену, преградившую им путь. Когда группа пыталась ее преодолеть, Зайон потерял равновесие и стал падать. Марго инстинктивно схватилась за подтяжку собаки.
«У меня был инстинкт просто ухватиться за его ремень безопасности. Я не осознавала, что из-за этого… я просто упаду. Я падал примерно четыре раза, так что, видимо, упала с 6 метров, потом ударилась о камни… и снова, и снова», — рассказала женщина из больничной койки.
Марго была в сознании во время падения. Когда она остановилась, то увидела, что ее правая нога «не в должном состоянии», и закричала от боли. На ее крики прибежали вызвавшие спасателей друзья. Рядом сидела ее собака Зайон, которая, несмотря на раненую лапу, виляла хвостом.
Спасатели доставили их обоих в больницу вертолетом. Марго уже перенесла одну операцию на ноге, и ее ждет еще одна. Она благодарна своим друзьям и спасательной команде за спасение.
«Я просто верю, что в тот день кто-то присматривал за мной», — сказала женщина.
