Женщина хотела спасти собаку, но упала со скалы: чем закончилось (фото)

36-летняя Марго Коэн и ее собака Зайон на прошлой неделе пережили ужасное падение с пика Трикуни. / © nypost.com

Реклама

Туристка из Канады Марго Коэн упала с 18-метровой высоты, пытаясь спасти свою сорвавшуюся с крутого склона горы собаку. Оба чудом выжили.

Об этом пишет NY Post.

Инцидент произошел 24 августа, когда 36-летняя Марго поднималась на пик Трикуни в Британской Колумбии вместе со своей собакой Зайоном и двумя друзьями. Сойдя с маршрута, они наткнулись на крутую стену, преградившую им путь. Когда группа пыталась ее преодолеть, Зайон потерял равновесие и стал падать. Марго инстинктивно схватилась за подтяжку собаки.

Реклама

«У меня был инстинкт просто ухватиться за его ремень безопасности. Я не осознавала, что из-за этого… я просто упаду. Я падал примерно четыре раза, так что, видимо, упала с 6 метров, потом ударилась о камни… и снова, и снова», — рассказала женщина из больничной койки.

36-летняя Марго Коэн. / © nypost.com

Марго была в сознании во время падения. Когда она остановилась, то увидела, что ее правая нога «не в должном состоянии», и закричала от боли. На ее крики прибежали вызвавшие спасателей друзья. Рядом сидела ее собака Зайон, которая, несмотря на раненую лапу, виляла хвостом.

Зайон, помесь питбуля, получил травму лапы во время падения. / © nypost.com

Спасатели доставили их обоих в больницу вертолетом. Марго уже перенесла одну операцию на ноге, и ее ждет еще одна. Она благодарна своим друзьям и спасательной команде за спасение.

«Я просто верю, что в тот день кто-то присматривал за мной», — сказала женщина.

Реклама

Коэн перенесла одну операцию и ждет другую на своем долгом пути к выздоровлению. / © nypost.com

Напомним, в Китае 40-летний дайвер Ван чудом спасся после пяти дней и ночей, проведенных в ловушке в подводной пещере, что вызвало волну удивления и обсуждений в соцсетях.

Ван — житель китайского городка Фурон в Сянсе — 19 июля отправился нырять в реку вместе с другом. Уже через пять минут после погружения мужчина исчез. Река имеет глубину несколько десятков метров, а вход в сложную систему пещер расположен на девятиметровой глубине.

в известном туристическом регионе Каппадокия (Турция) разгорелся скандал из-за иностранной туристки, станцевавшей с турецким флагштоком, имитируя танец на пилоне. Местные власти расценили это как оскорбление «нравственных ценностей нации», из-за чего прокуратура начала расследование.