Женщина хранила большой секрет до замужества: что она скрывала

Эштон Лэнгфорд

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27-летняя медсестра из Австралии Эштон Лэнгфорд стала звездой в соцсетях после неожиданного признания. Четыре года она утверждала, что не умеет готовить, и только после помолвки раскрыла правду.

Об этом она рассказала в своем видео в TikTok.

Так, девушка скрывала от своего бойфренда свои кулинарные навыки, и показала их только после того, как он сделал ей предложение руки и сердца.

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На видео Эштон с бокалом вина показывает обручальное кольцо и аппетитное блюдо. Девушка пишет: «Говорила ему, что не умею готовить четыре года. Он сделал мне предложение. Я начинаю готовить каждый вечер».

Видео, которое девушка выложила в TikTok / © скриншот с видео

По словам девушки, ее жених Том был в шоке.

«Какого черта, ты умеешь готовить?» — вспоминает девушка его реакцию.

Видео стало вирусным и набрало более 8,9 миллионов просмотров и 1,5 миллионов предпочтений с момента публикации 5 апреля.

Однако в комментариях мнения разделились: от обвинений в сексизме до поддержки хитрости девушки. Некоторые пользователи назвали видео провокационным, утверждая, что из него можно заключить, что готовка — это обязанность жены. Другие, напротив, восхищались поступком Лэнгфорд.

«Я тоже не буду готовить, пока не одену обручальное кольцо», — написала одна девушка.

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