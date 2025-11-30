Женщина клонировала умершую собаку: почему она теперь жалеет

Собака Оливер и его клон Олли

После потери своей собаки по кличке Оливер 48-летняя американка Венесса Джонсон из Калифорнии переживала тяжелую депрессию. В конце концов она решилась потратить 50 тысяч долларов на клонирование домашнего любимца.

Как сообщает People, женщина призналась, что клонированный пес не принес ей ожидаемого облегчения.

Когда Венесса узнала о компании Viagen, которая предлагает услуги клонирования, это показалось ей спасением от тяжелого эмоционального кризиса. На то время она перестала работать, есть и спать, а затем была вынуждена переехать к родителям, чтобы справиться с горем.

Чтобы оплатить клонирование (50 тысяч долларов), женщине пришлось искать дополнительную работу, а также принимать помощь от близких и даже объявить сбор средств.

Хотя тело пса было заморожено, специалистам, занимающимся клонированием, удалось создать жизнеспособный эмбрион. С третьей попытки суррогатная мать выносила трех щенков, один из которых был генетической копией Оливера.

Однако, когда Венесса забрала клона, которого назвала Олли, она поняла, что ожидаемого облегчения не почувствовала. Щенок выглядел почти так же, как ее любимец, но это еще больше ее ранило, заставляя снова переживать чувство утраты.

«Это не Оливер. Это часть его, но не он сам. Если бы я прожила горе как следует, я бы просто взяла из приюта старую собаку, как делала всегда», — сказала она.

В комментариях к ее истории, опубликованной в Сети, было много критики ее решения. Ее упрекали за то, что она потратила десятки тысяч долларов на клонирование, вместо того чтобы помочь животным из приютов.

Женщина говорит, что разделяет эти претензии, и надеется, что клонирование животных не станет массовой практикой.

