Подвал (иллюстративный фото) / © Unsplash

Реклама

Американка нашла в стене подвала своего старого дома тайник с сотнями пустых бутылок. Оказалось, что бывший хозяин годами тайно складывал туда пустую «посуду».

Об этом пишет Mirror.

Женщина рассказала о своем опыте на платформе Reddit. Это открытие состоялось в первую ночь после переезда в дом. Во время осмотра подвала с фонариком она заметила узкое отверстие между балками перекрытия, которое вело в полость фундамента. Сначала владелица планировала использовать эту щель для прокладки кабелей, однако решила изучить пространство с помощью камеры телефона.

Реклама

Внутри скрытой ниши оказалась тщательно сложенная пирамида из бутылок виски одной марки — Lord Calvert. Бутылки разных размеров (пяти, пинты и кварты) заполняли пространство почти до самого верха фундамента.

Объяснение необычной находке дал сосед. По его словам, бывший хозяин дома работал столяром в подвале и имел зависимость от алкоголя. Чтобы скрыть свою привычку от жены, он годами выбрасывал пустую тару в проем в стене, где бутылки оставались незамеченными. Владелице удалось достать лишь около десяти бутылок, поскольку остальные расположены слишком глубоко в структуре фундамента.

Пользователи Сети в комментариях к сообщению поделились подобными историями. Некоторые вспомнили случаи нахождения ценных бутылок времен «сухого закона» под полом старых построек. А другие рассказали о мастерах, которые прятали пустые пивные банки внутрь стен, шутя, что это поможет лучше держать тепло.

