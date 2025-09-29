Женщина купила сумку в секонд-хенде, а нашла клад: что там было

Секонд-хенд / © Associated Press

Настоящая удача постигла женщину, которая приобрела бордовую сумку в секонд-хенда всего за 8 долларов (6 фунтов стерлингов). Покупательница, которой просто понравился дизайн аксессуара, обнаружила в нем спрятанное небольшое состояние.

Об этом пишет Мирror.

Проверив покупку дома, она нашла в сумке $118 (87 фунтов стерлингов) наличными.

«Я нашла деньги в своем секонд-хенде кошельке! Никогда в самых смелых мечтах я бы такого не представила. Самый интересный день секонд-хенда в моей жизни!», — поделилась счастливица на Reddit.

Она добавила, что была поражена тем, как многие жертвуют вещи, не проверяя их содержимое. Ее сообщение вызвало шквал комментариев от других пользователей, которые делились собственными историями о неожиданных находках: от $5 в охотничьей куртке до 24-каратной золотой цепочки в подержанной сумке и даже $800 в старинной книге.

Не только деньги: находка в винтажной сумке Gucci

Впрочем, деньги — не единственное сокровище, которое можно найти в таких магазинах. Другая охотница за выгодными покупками рассказала на Reddit о своей трогательной находке: в подаренной винтажной сумочке Gucci 1973 выпуска она обнаружила рукописную записку.

Записку оставила женщина по имени Шелия, только что вышедшая на пенсию. Такая находка стала эмоциональным бонусом к редкому аксессуару. Покупательница предположила, что люди, отдавшие эту вещь, вероятно даже не заметили ни сумку такого уровня, ни содержимое внутри.

Напомним, в то время, когда онлайн-магазины предлагают покупку любого декора в несколько кликов, поход в секондгенд или на блошиный рынок может показаться устаревшей идеей. Но именно там скрыты настоящие сокровища — стильные, уникальные и в то же время бюджетные.

Также в секондгенде можно найти невероятные украшения, дизайнерскую одежду или предметы декора, которые нигде больше не встретишь. К тому же это экономно и экологически. Но даже у «рая для кладоискателей» есть подводные камни. Не все, что выглядит привлекательно на полке, может стать уместным или безопасным подарком.