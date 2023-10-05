Женщина на миллион: как подчеркнуть преимущества пышных форм и скрыть недостатки – это очень просто

Каждая женщина, несмотря на возраст и формы, красива, совершенна и сексуальна. Хотя многие девушки комплексуют из-за своих пышных форм или слишком хрупкой фигуры. Но этого делать не следует. Есть несколько простых приемов, которые подчеркнут совершенство ваших природных данных, и замаскируют недостатки. Поэтому не стоит беспокоиться или изводить себя изнурительными диетами, просто нужно применить маленькие женские уловки. Как подчеркнуть всю красоту своих пышных форм и замаскировать недостатки - читайте дальше.

Как подчеркнуть красоту полной фигуры: правильно расставляйте акценты

Как подчеркнуть красоту полной фигуры / Фото: pixabay.com

Девушки plus size кроме красивых глаз и очаровательной улыбки имеют еще преимущества в своей фигуре, на которых стоит акцентировать внимание, чтобы подчеркнуть свои пышные формы.

Во-первых, это зона декольте , здесь не нарастает жировая ткань, независимо от вашего веса. Поэтому ее нужно обнажить одеждой с глубоким вырезом. Это могут быть платья, блузы или расстегнуть несколько пуговиц на рубашке. Но все должно быть в разумных пределах, не стоит пересекать порог пошлости.

, здесь не нарастает жировая ткань, независимо от вашего веса. Поэтому ее нужно обнажить одеждой с глубоким вырезом. Это могут быть платья, блузы или расстегнуть несколько пуговиц на рубашке. Но все должно быть в разумных пределах, не стоит пересекать порог пошлости. Щиколотки – это вторая зона привлекательности и сексуальности девушек с пышными формами. Ничто так не подчеркивает плавность линий фигуры полных девушек, как платья или юбки длины миди. Брюки также следует выбирать такие, чтобы открывали нижнюю часть ноги. Но они должны быть прямого кроя и не обтягивать ягодицы.

– это вторая зона привлекательности и сексуальности девушек с пышными формами. Ничто так не подчеркивает плавность линий фигуры полных девушек, как платья или юбки длины миди. Брюки также следует выбирать такие, чтобы открывали нижнюю часть ноги. Но они должны быть прямого кроя и не обтягивать ягодицы. Одежда до середины плеча. Таким образом можно скрыть недостатки полной руки и подчеркнуть соблазнительность и плавность линий изящной части своего тела.

Купите корректирующее белье

Как скрыть живот / Фото: pixabay.com

Как скрыть недостатки полной фигуры? Если проблема с полнотой фигуры вас очень беспокоит, и вы хотите это скрыть, тогда стоит приобрести специальное белье корректирующее. На сегодняшний день есть множество вариантов, представленных в этом сегменте, поэтому проблем с выбором не будет. Каждая девушка с размером plus size сможет подобрать для себя бюстгальтеры, трусики, леггинсы и т.д.

Выбирайте качественные ткани и структурные модели одежды

Как подчеркнуть красоту полной фигуры / Фото: pixabay.com

Одежда из плотной и качественной ткани будет держать ваши пышные формы. А некачественный материал лишь исказит вашу фигуру. Поэтому очень внимательно относитесь к выбору одежды и ее качеству. Не нужно покупать кучу дешевых вещей, можно выбрать базовую рубашку, брюки, юбку и платье из натурального и качественного материала. Такая одежда будет выглядеть эффектно, будет идеально сидеть на вашей фигуре, скрывая ее недостатки.

Верхняя одежда должна быть структурированной и с четкими линиями. Пиджаки и пальто прямого кроя придадут четкости вашему образу, и фигура не будет расплываться.

Создавайте монохромные и многослойные образы

Как подчеркнуть красоту полной фигуры / Фото: pixabay.com

Надевайте яркий пиджак поверх монохромной одежды – блузки и брюк. Такой образ создаст вертикаль, которая зрительно удлинит ваш силуэт за счет нижней однотонной одежды.

Также не бойтесь экспериментировать с фактурами. Можно выбирать вещи из шелка, трикотажа и кожи. К примеру, шелк должен быть матовым, чтобы он не придавал лишнего объема вашей талии. А поверх трикотажных вещей следует одевать верхнюю структурную одежду – пальто, пиджак или кардиган.

Как скрыть живот

Как скрыть живот / Фото: pixabay.com

Чтобы скрыть живот нужно носить одежду, которая не обтягивает плечи или нижнюю часть фигуры. Также в зоне живота не должно быть никаких зашипов и других декоративных деталей на джинсах, брюках и юбках.

Кроме того, чтобы скрыть живот, нужно с помощью одежды выстраивать силуэт в форме буквы Y. Здесь пригодятся вещи с V-вырезом, с запахом и геометрические. Но ни в коем случае не должно быть горизонтальной полоски, которая зрительно расширит вашу талию.

Если на одежде есть рисунки или принты, они должны быть среднего размера: не большие и малые.

Необходимо правильно подбирать длину одежды. Жакеты, рубашки, кардиганы, блузы и кофты должны полностью закрывать живот, а не заканчиваться где-нибудь посреди. Поскольку такой стиль исказит ваш образ и обнажит те места, которые нужно скрыть.

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