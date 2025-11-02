Женщина "наказала" кота за укус забавным способом: что она придумала (фото)

Кошка

Реклама

После того как домашний кот набросился на соседку, его владелица нашла довольно креативный способ наказания. Вместо криков или наказаний она выставила в сеть смешные фото своего «агрессора», чем изрядно развеселила пользователей.

Об этом она рассказала в Reddit.

Женщина рассказала, что обожает своего кота по имени Пип, но иногда он превращается в настоящего дебошира. «Он укусил мою соседку по квартире, поэтому я решила выложить в интернет самые ужасные снимки, которые у меня есть. Я его очень люблю, но когда он непослушный — он становится демоном по имени Мальфус», — написала она.

Реклама

На опубликованных фото Поп выглядит чрезвычайно забавно — перекошенные мордочки, нелепые позы и явное недовольство от того, что его «позорят» перед всем миром.

Эти кадры быстро стали вирусными: сообщение собрало более 86 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев. Пользователи шутили, что Пип, судя по выражению его мордочки, совсем не жалеет о своем поступке.

«Это взгляд кота, который уверен, что поступил правильно», — пошутил один из комментаторов. Другие же высказали предположение, что, возможно, соседка «сама заслужила» укус, а сам кот выглядит «очаровательным даже в самом плохом свете».

Почему коты могут кусаться

Специалисты из организации Cats Protection объясняют, что укусы у кошек часто не являются проявлением злости. Чаще всего это реакция на страх, стресс или чрезмерное возбуждение.

Реклама

Если кот напуган или чувствует себя загнанным в угол, он может укусить, защищаясь.

Иногда укусы — это часть охотничьего поведения, когда животное не может правильно «выпустить пар» и воспринимает руку человека как игрушку.

А вот случаи, когда кот будто «обнимает» и одновременно кусает — это типичный способ проявить инстинкт охоты, а не агрессию.

Поэтому даже если пушистый любимец иногда «теряет контроль», интернет доказывает: в руках любящих хозяев даже его выходки могут стать поводом для смеха и популярности.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что как кошки понимают, что хозяин скоро придет домой.