Женщина "наказала" кота за укус забавным способом: что она придумала (фото)
Женщина опубликовала худшие фото своего кота, чтобы проучить озорника.
После того как домашний кот набросился на соседку, его владелица нашла довольно креативный способ наказания. Вместо криков или наказаний она выставила в сеть смешные фото своего «агрессора», чем изрядно развеселила пользователей.
Об этом она рассказала в Reddit.
Женщина рассказала, что обожает своего кота по имени Пип, но иногда он превращается в настоящего дебошира. «Он укусил мою соседку по квартире, поэтому я решила выложить в интернет самые ужасные снимки, которые у меня есть. Я его очень люблю, но когда он непослушный — он становится демоном по имени Мальфус», — написала она.
На опубликованных фото Поп выглядит чрезвычайно забавно — перекошенные мордочки, нелепые позы и явное недовольство от того, что его «позорят» перед всем миром.
Эти кадры быстро стали вирусными: сообщение собрало более 86 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев. Пользователи шутили, что Пип, судя по выражению его мордочки, совсем не жалеет о своем поступке.
«Это взгляд кота, который уверен, что поступил правильно», — пошутил один из комментаторов. Другие же высказали предположение, что, возможно, соседка «сама заслужила» укус, а сам кот выглядит «очаровательным даже в самом плохом свете».
Почему коты могут кусаться
Специалисты из организации Cats Protection объясняют, что укусы у кошек часто не являются проявлением злости. Чаще всего это реакция на страх, стресс или чрезмерное возбуждение.
Если кот напуган или чувствует себя загнанным в угол, он может укусить, защищаясь.
Иногда укусы — это часть охотничьего поведения, когда животное не может правильно «выпустить пар» и воспринимает руку человека как игрушку.
А вот случаи, когда кот будто «обнимает» и одновременно кусает — это типичный способ проявить инстинкт охоты, а не агрессию.
Поэтому даже если пушистый любимец иногда «теряет контроль», интернет доказывает: в руках любящих хозяев даже его выходки могут стать поводом для смеха и популярности.
