ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
139
Время на прочтение
1 мин

Женщина открыла неожиданный способ быстро высушить белье: всего 2 часа — и все идеально сухое

Благодаря его простому, но изобретательному лайфхаку, белье высыхает всего за несколько часов — даже в холодную и влажную погоду.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Быстрый способ высушить одежду в квартире

Быстрый способ высушить одежду в квартире / © unsplash.com

Осенью из-за низкой температуры и повышенной влажности вещи могут сохнуть очень долго. Поэтому приходится развешивать белье в квартире, ближе к батареям или сушильным приборам, что создает неудобства и может отрицательно сказываться как на самочувствии, так и на состоянии жилья.

Алекс Бирн, проживающая в компактной однокомнатной квартире, нашла собственное эффективное решение этой проблемы. Однажды, размышляя, как ускорить сушку мокрых вещей, она решила испытать нестандартный подход.

Она усилила нагрев батареи, развесила белье на обычной сушилке, а сверху накрыла ее простыней, зафиксировав его края на радиаторе. Под импровизированной “палаткой” мгновенно образовался теплый поток воздуха, который и заставил влажные ткани высохнуть гораздо быстрее.

“Обычно я просто ставлю сушилку рядом с батареей, поэтому подумала: почему бы не накрыть ее простыней и не прикрепить края к батарее и ножкам сушилки?” — объясняет Алекс.

Такой подход создает циркуляцию теплого воздуха внутри пространства под тканью, что существенно ускоряет высыхание вещей. По словам Алекс, теперь белье становится сухим примерно через два часа.

Дата публикации
Количество просмотров
139
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie