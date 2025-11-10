Быстрый способ высушить одежду в квартире / © unsplash.com

Реклама

Осенью из-за низкой температуры и повышенной влажности вещи могут сохнуть очень долго. Поэтому приходится развешивать белье в квартире, ближе к батареям или сушильным приборам, что создает неудобства и может отрицательно сказываться как на самочувствии, так и на состоянии жилья.

Алекс Бирн, проживающая в компактной однокомнатной квартире, нашла собственное эффективное решение этой проблемы. Однажды, размышляя, как ускорить сушку мокрых вещей, она решила испытать нестандартный подход.

Она усилила нагрев батареи, развесила белье на обычной сушилке, а сверху накрыла ее простыней, зафиксировав его края на радиаторе. Под импровизированной “палаткой” мгновенно образовался теплый поток воздуха, который и заставил влажные ткани высохнуть гораздо быстрее.

Реклама

“Обычно я просто ставлю сушилку рядом с батареей, поэтому подумала: почему бы не накрыть ее простыней и не прикрепить края к батарее и ножкам сушилки?” — объясняет Алекс.

Такой подход создает циркуляцию теплого воздуха внутри пространства под тканью, что существенно ускоряет высыхание вещей. По словам Алекс, теперь белье становится сухим примерно через два часа.