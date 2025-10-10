Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о чуде, которое увидела

Клиническая смерть / © Freepik

Эллен Вир, уроженка Техаса, поделилась своим мистическим опытом клинической смерти, который она пережила в 12-летнем возрасте. Инцидент произошел на уроке верховой езды. Вера упала с коня, пытаясь удержаться, и получила удар копытом в висок. Девушку доставили в больницу, где она провела пять дней в коме.

Об этом пишет Express.

Путешествие в свет

Верь подробно описала, что видела, находясь на границе между физическим и потусторонним мирами:

«Я помню, как была на что-то вроде плота, деревянного плота, и всюду были розовые тучи. И я чувствовала себя очень любимой и связанной», — рассказала Эллен Вир

Она рассказала, что увидела и узнала Иисуса перед собой.

«А слева от меня рядом была фигура в длинной коричневой одежде, лиса и босса, которую я не узнала, но чувствовала себя в безопасности. Я чувствовала эту энергию защитника», — отметила Эллен Вир.

Приблизившись к яркому сиянию, Вера увидела разноцветные деревья и ручьи.

«Царство золотого света»

Наибольшее впечатление на нее произвело место, куда его потом «подняли»: «Меня забрали у это царство золотого света, и все это было любовью. Это было самое прекрасное, самое связное, самое теплое чувство, которое только можно испытать».

Эллен Вир поделилась своим опытом, что стало свидетельством о другой стороне жизни после пяти дней, проведенных в коме.

Напомним, три человека из разных штатов США, пережившие клиническую смерть, утверждают, что получили одинаковое послание из потустороннего мира. Все трое уверены: жизнь на Земле — это только сон или иллюзия, а настоящий мир начинается после смерти.

