Женщина пережила стремительное увеличение груди на 5 размеров из-за редкой болезни

Мишель Сэквена из Южной Африки всегда имела миниатюрный бюст (70A) и чувствовала себя комфортно. Однако вдруг, без видимой причины, ее грудь стала меняться. В течение года бюст девушки увеличился на пять размеров.

История Мишель увеличилась описана в BILD с ссылкой на комментарий девушки NeedToKnow.

Как-то 25-летняя девушка почувствовала боль в груди, а также заметила, что они приобретают красноватый оттенок и чешутся во время ношения бюстгальтера. В течение короткого времени размер чашек вырос до G. А вес груди вызывал сильные боли в спине и даже коленях.

Увеличение груди на 5 размеров произошло в год Фото: Jam Press/@michelle_kino

«Люди думали, что я беременна, и везде, куда бы ни шла, на меня смотрели странно», — рассказала девушка изданию.

Мишель начала носить свободную одежду и худые, чтобы скрыть грудь.

«Это было очень угнетающе. Люди постоянно надо мной смеялись и пристально рассматривали. Мое самочувствие было на нуле», — объяснила она.

Диагноз: гигантомастия

После медицинского обследования Мишель диагностировали гигантомастию — редкое заболевание, которое приводит к чрезмерному и быстрому росту ткани молочных желез. В мире известно всего около 300 случаев.

Болезнь может возникать случайно или быть связанной с периодом полового созревания, беременностью, приемом лекарства, лишним весом, аутоиммунными заболеваниями или гормональным дисбалансом. Иногда процесс растягивается на годы, а иногда женщины добавляют несколько размеров в считанные дни.

Операция по донату с TikTok

Стоимость сделки по уменьшению груди превышала 7 тысяч евро. Мишель не могла себе позволить ее. Она начала делиться своей историей в TikTok и запустила онлайн-сбор средств. Благодаря поддержке подписчиков, ей удалось прооперироваться. Это помогло уменьшить грудь до размера 75D.

«Я вернула себе жизнь», — прокомментировала свое состояние Мишель.

Но врачи предупреждают, что никто не может гарантировать, что болезнь не вернется. Несмотря на это, она остается оптимистичной и наслаждается новым самочувствием и свободой.

