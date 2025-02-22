Женщина показала кота с "самыми большими" в мире щеками: как он выглядит (фото)

Новая владелица кота проконсультировалась с ветеринарами и выяснила, что щеки увеличиваются у котов из-за избытка тестостерона.

Кот по кличке Рук, которого владелица недавно забрала из приюта, прославился в Сети благодаря своим "самым большим" щекам в мире.

Сообщение с фотографией милого пушистика вызвало восхищение среди участников тематического форума на платформе Reddit.

"На выходных приютила бездомного котика. У него огромные щеки. Есть немного пуха, но под ним масса, как два мяча для гольфа, то есть в большей степени это жир", — отметила хозяйка в описании к снимкам, на которых домашний любимец удобно устроился на верхней части дивана.

Женщина объяснила, что кот кастрирован. Если верить сотрудникам приюта, ему около пяти лет.

Кот Рук с большими щеками, похожими на мячик / Фото: reddit

"Руку пришлось 3-4 дня прятаться, прежде чем он почувствовал себя комфортно в квартире, но теперь мое помещение практически полностью принадлежит ему", — добавила в комментариях новая владелица кота.

Кот Рук со щеками, похожими на мячик / Фото: reddit.com

Позже автор истории проконсультировалась с экспертами и выяснила, что щеки увеличиваются у котов из-за избытка тестостерона. Со временем они станут меньше, поскольку кота кастрировали.

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