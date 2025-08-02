Женщина потратила часы в пути на свадьбу: ее выгнали из-за "мелкого шрифта"

Свадьба / © Freepik

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Женщина была взбешена после того, как проехала 16 часов в Шотландию, чтобы попасть на свадьбу коллеги, но после церемонии ее попросили уйти, потому что она не прочла «мелкий шрифт» в приглашении. Там говорилось, что она не была приглашена на свадебное застолье.

Об этом пишет издание Mirror.

Свадьбы часто дают возможность открыть для себя новые места, но одна гостья осталась в шоке, когда ее преданность коллеге по работе в этот важный день привела к неожиданному изгнанию.

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Учитывая высокие расходы и ограниченное пространство в залах, составление списка гостей на свадьбу может быть жестким.

Женщина была в предвкушении шотландской свадьбы, однако ее радость превратилась в унижение, когда после церемонии ей сказали выйти. «Я была абсолютно унижена», — призналась она пользователям Reddit.

На Reddit изумленная гостья рассказала: «Мы приехали на место и, как и все остальные, проверяли план размещения гостей, но так и не смогли найти наших имен».

Женщина наслаждалась прекрасной церемонией вместе с другой коллегой, с нетерпением ожидая возможности сфотографироваться с невестой и приступить к свадебному застолью. Но по прибытии на прием она была удивлена, поскольку ее имени не было в плане размещения гостей.

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«Церемонимейстер подошел к нам и попросил показать наши приглашения. Он категорически заявил, что мы были приглашены только в церковь и на вечерние напитки и что нам нужно уйти. Мелким шрифтом было написано, что наше приглашение не распространялось на ужин», — поделилась женщина.

После этой досадной путаницы гостя и ее спутница немедленно удалились. Она продолжила: «Ни я, ни моя коллега не поняли, что нас не пригласили на все событие, а невеста позже проговорилась, что пригласила только людей из офиса, потому что наш босс сказал ей, что так будет вежливо. Мы думали, что мы с ней друзья», — добавила женщина.

Все еще одетые в лучшие наряды, они решили найти ближайшее кафе в Шотландском нагорье и провести там следующие пять часов, пока остальные гости праздновали.

Автор сообщения на Reddit продолжила: «Мы нашли местную забегаловку, съели беконный сэндвич и выпили чаю, а затем решили вернуться в гостиницу, чтобы привести себя в порядок. Хозяйка была взбешена и пыталась нас накормить, благослови ее Бог. Затем она увезла нас на вечернюю церемонию в 19:00. На тот момент все на месте были пьяны в дрезки, потому что пили пять часов подряд, и мы узнали, что были единственными „вечерними гостями“.

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Коллеги пытались хорошо провести время, но покинули свадьбу в 22:00, почувствовав себя единственными трезвыми гостями и устав от «очень навязчивых» мужчин. Недовольные гости заметили: «Нас подвез хороший местный мужчина, и мы поехали в бар, где нас развлекали другие местные жители, узнавшие нашу судьбу от владельца BandB. На следующее утро мы завтракали как боги, и нам сказали, что если мы когда-нибудь вернемся, то местные не будут так относиться к своим гостям. Благодаря этим людям мы все же провели веселую ночь. Они действительно спасли ситуацию во многих смыслах.

Женщина сказала, что извлекла урок из своего испытания, добавив: «Теперь я внимательно изучаю свадебные приглашения, и если меня приглашают только на вечернюю часть, это нормально, но по крайней мере я об этом информирована».

Однако женщина все-таки отомстила. Она объяснила: «Мы положили по 50 фунтов в конверт с открыткой и скинулись на хороший комплект постельного белья из его списка подарков в Debenhams, так что наши подарки стоили по 100 фунтов каждый. Мы вынули деньги из открытки и просто подарили ей постельное белье».

Как отреагировали в Сети

Это свадебное происшествие вызвало сотни комментариев от пользователей Reddit. Один из них высказал такое мнение: «Невежливо приглашать человека на утреннюю и вечернюю часть, но не на обед. Либо приглашайте на все, либо только на вечер. Это меня очень раздражает!».

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Другой добавил: «Мой двоюродный брат так поступил. Мы до сих пор, спустя годы, говорим о том, как это было бестактно, настолько, что когда мы с невестой решили провести церемонию во второй половине дня, это была одна из причин».

Третий прокомментировал: «Честно говоря, я никогда не слышал, чтобы кто-то так поступал в этой стране! Либо весь день, либо только вечер. Я бы не вернулся к вечеру».

Напомним, невеста отменила свадьбу после того, как узнала тревожную тайну возлюбленного.