Женщина превратила демонстрацию собственных рук в ежедневный доход в тысячи долларов

Авиша Тевани из Нью-Йорка / © SWNS

Модель Авиша Тевани из Нью-Йорка, США, сотрудничает с известными мировыми брендами и зарабатывает до 3000 долларов в день, показывая только свои руки. Однако за внешней легкостью такой работы стоит строгая дисциплина и множество ограничений.

Авиша начала карьеру модели рук 2020 года. До этого она работала стилисткой-фрилансершей, но все изменилось, когда она помогала родственнице на фотосессии для свадебных кольц. Снимки попали к агенту, и уже через несколько недель девушка подписала контракт. Об этом пишет Daily Star.

С тех пор женщина сотрудничает с известными брендами, включая Dior, Chanel, Pepsi, Starbucks, Absolut Vodka, Kylie Cosmetics и другие. Сейчас она зарабатывает до 3000 долларов (126 тысяч гривен) в день, но с каждым годом спрос на услуги только растет.

«После подписания первого контракта все пошло снежным комом. Теперь я работаю сразу с несколькими агентствами — у каждого своя специализация: руки, ноги, шея, уши», — рассказывает американка.

Чтобы сохранить безупречный вид своих рук, 35-летней Авише пришлось отказаться от привычных занятий. Она больше не ездит на велосипеде, ведь в прошлом уже ломала локоть и запястье. Также перестала заниматься боксом.

«Я не могу рисковать руками. Даже во время тренировок надеваю перчатки для пауэрлифтинга, чтобы не было мозолей», — отметила модель.

Руки на миллион / © SWNS

Теперь американка моет посуду только в перчатках и избегает любых травмоопасных ситуаций. Подготовка к фотосессии включает в себя маникюр по индивидуальным требованиям клиента, а в обычной жизни она очень осторожна, ведь любое повреждение может стоить дорогостоящего контракта.

По словам Авиши, работа модели рук требует не только красоты, но и выносливости. Съемки могут занять от двух до двенадцати часов, а в команде может быть до 35 человек.

«Многие думают, что это просто „держать вещи“. Но это очень сложно. Нужно проявлять креативность, показать продукт, сделать бренд привлекательным и держать руку идеально», — говорит она.

Процесс съемки рекламы / © SWNS

Иногда клиент имеет только один экземпляр продукта, например помаду или ювелирное изделие, поэтому ошибка недопустима.

«На съемке для Chanel ко Дню святого Валентина я держала голубя — на все ушло два дня, а маникюр пришлось перерабатывать трижды», — вспоминает модель.

Авиша отмечает, что индустрия моды становится более разнообразной и инклюзивной.

«Быть человеком со средним тоном кожи сейчас очень выгодно. Клиенты ищут неоднозначные образы — благодаря этому у меня стало больше работы. Я благодарна за это», — добавила она.

