Женщина приютила беспризорного котенка но быстро поняла, что что-то пошло не так (фото)

Женщина думала, что подобрала обычный беспризорный котенок. / © скриншот с видео

Жительница США Одриана подобрала около двух лет назад беспризорного котенка, а через несколько месяцев поняла, что что-то пошло не так, и она, видимо, допустила большую ошибку.

Правда открылась во время визита к ветеринару. Своей необычной историей воспитания бездомного котенка Одриана поделилась в соцсетях, рассказало издание Newsweek.

Первые сигналы о том, что котёнок необычный, американка заметила, когда животное быстрыми темпами начало набирать вес. Так, только за первые четыре месяца котенок набрал около 15 фунтов. К тому же во время игры животное неоднократно демонстрировало чрезмерную агрессию и нападало на владелицу.

Когда женщина привела котенка на прививку к ветеринару, тот шокировал ее заявлением о том, что животное, вероятно, наполовину рысь. Из-за этого ее могут ожидать неожиданные испытания.

Ветеринар позволил женщине оставить котенка себе только в том случае, если он не станет слишком агрессивным. Женщина так и сделала, однако через некоторое время животное сбежало от нее.

Через несколько месяцев после побега Одриана начала замечать «котенка»: он возвращался на ферму уже как взрослая рысь. Однако через некоторое время бывший домашний любимец начал воровать мелких животных с фермы, кур и уток. Поймать хищника владельцам фермы так и не удалось.

Когда женщина поделилась историей в соцсетях, пользователи TikTok засыпали видеоролик комментариями, утверждая, что котенок может быть представителем породы американский бобтейл. Комментаторы назвали животное «волшебным».

Можно ли заводить рысь как домашнего любимца?

Рыси — довольно большие хищники, привыкшие жить в природе. Однако портал AZ Animals утверждает, что рысей можно держать как домашних питомцев в некоторых штатах США и странах, где эти животные водятся.

В некоторых штатах и странах запрещено заводить рысь в качестве домашнего питомца. Вот что нужно об этом знать:

кое-где эти животные оказались под угрозой исчезновения, чем обусловлены ограничения и запреты по поводу заведения их в роли домашних любимцев;

рыси не одомашнены, и им не хватает черт для того, чтобы стать спокойными и любящими животными, благосклонными к присутствию людей;

рысям нужен особый рацион, в том числе много мяса.

