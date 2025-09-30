Женщина променяла колл-центр на самую грязную работу в мире: теперь она зарабатывает миллионы

Сара теперь работает и убирает канализацию / © SWNS

Реклама

28-летняя Сара Томпсон из Великобритании кардинально изменила свою жизнь и финансовое положение, оставив офисную работу ради нетрадиционной профессии. Женщина променяла колл-центр, где проработала шесть лет, на должность инженера по обслуживанию канализационных систем в семейном бизнесе.

Об этом пишет The Sun.

Благодаря этому решению ее годовой доход вырос более чем вдвое: с 19 тысяч до 40 тысяч фунтов стерлингов (свыше 1,9 млн грн).

Реклама

Сара начала обучение в октябре 2022 года и ни разу не пожалела о своем выборе.

«Честно говоря, это лучшее, что я когда-либо делала», – призналась она.

Женщина покинула свою «девичью» офисную работу, чтобы удвоить свой доход инженером по канализации. / © The Sun

Новые обязанности и преимущества

Теперь рабочие обязанности Сары включают:

Очистка промысловых резервуаров от жировых отложений.

Удаление птичьего помета с крыш.

Инспектирование канализационных систем с помощью специальных камер.

Управление разными типами транспортных средств и тяжелым оборудованием.

Кроме повышения дохода, Сара отмечает и другие преимущества: активная работа на свежем воздухе значительно улучшила ее физическую форму. Благодаря новому уровню дохода Сара смогла совершить крупную покупку: она приобрела собственное жилье стоимостью 350 тысяч фунтов стерлингов (более 19,5 млн грн). Своим примером Сара стремится вдохновить других.

Реклама

«Я хочу, чтобы все женщины и девушки знали, что могут работать на работах, традиционно считающихся мужскими», — подчеркнула она.

Ее история соответствует общебританской тенденции: за последние годы доля женщин в технических профессиях, таких как сантехника и электричество выросла на 15%.

Напомним, молодой человек из Китая отказался от элитного образа жизни, чтобы жить как бездомный, выживая всего на 100 юаней (14 долларов США, 580 гривен) в месяц.

Кристин Кестелло, проживающая на круизном лайнере и ныне находящаяся в Ванкувере, поделилась, что больше всего ее раздражает в поведении пассажиров. По словам женщины, многие люди совершают одну и ту же ошибку во время подготовки к путешествию. Кроме того, Кристин назвала ситуацию, которая вызывает у нее наибольшее раздражение и касается она погоды.