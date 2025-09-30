- Дата публикации
Женщина променяла колл-центр на самую грязную работу в мире: теперь она зарабатывает миллионы
Из колл-центра в канализацию: как британка удвоила доход и купила дом.
28-летняя Сара Томпсон из Великобритании кардинально изменила свою жизнь и финансовое положение, оставив офисную работу ради нетрадиционной профессии. Женщина променяла колл-центр, где проработала шесть лет, на должность инженера по обслуживанию канализационных систем в семейном бизнесе.
Об этом пишет The Sun.
Благодаря этому решению ее годовой доход вырос более чем вдвое: с 19 тысяч до 40 тысяч фунтов стерлингов (свыше 1,9 млн грн).
Сара начала обучение в октябре 2022 года и ни разу не пожалела о своем выборе.
«Честно говоря, это лучшее, что я когда-либо делала», – призналась она.
Новые обязанности и преимущества
Теперь рабочие обязанности Сары включают:
Очистка промысловых резервуаров от жировых отложений.
Удаление птичьего помета с крыш.
Инспектирование канализационных систем с помощью специальных камер.
Управление разными типами транспортных средств и тяжелым оборудованием.
Кроме повышения дохода, Сара отмечает и другие преимущества: активная работа на свежем воздухе значительно улучшила ее физическую форму. Благодаря новому уровню дохода Сара смогла совершить крупную покупку: она приобрела собственное жилье стоимостью 350 тысяч фунтов стерлингов (более 19,5 млн грн). Своим примером Сара стремится вдохновить других.
«Я хочу, чтобы все женщины и девушки знали, что могут работать на работах, традиционно считающихся мужскими», — подчеркнула она.
Ее история соответствует общебританской тенденции: за последние годы доля женщин в технических профессиях, таких как сантехника и электричество выросла на 15%.
