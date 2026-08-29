Женщина разбогатела на 1,7 млн долларов во время обеденного перерыва

Выигрыш в лотерее / © Associated Press

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Американка из города Арлингтон, штат Вирджиния, во время обычного обеденного перерыва решила проверить телефон и неожиданно узнала, что выиграла джекпот в размере 1 727 474 долларов в онлайн-лотерее.

Об этом сообщает UPI со ссылкой на Лотерею Вирджинии.

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Женщина рассказала представителям лотереи, что во время перерыва на работе решила сыграть в онлайн-игру Monopoly Super Spin. Она не ожидала ничего необычного, однако после проверки результата обнаружила, что стала обладательницей многомиллионного выигрыша.

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«Я и представить себе не могла, что со мной может случиться нечто подобное. До сих пор не могу в это поверить!» — призналась победительница.

Эта новость настолько удивила её, что сначала женщина решила рассказать о выигрыше мужу. Однако он тоже не поверил услышанному и воспринял это сообщение как шутку.

«Ты врешь! Да ты врешь!» — воскликнул мужчина во время телефонного разговора.

Таким образом, обычный обеденный перерыв на работе неожиданно изменил финансовое будущее американки. Победительница пока не рассказала, на что именно планирует потратить полученные более 1,7 миллиона долларов.

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Напомним, что забытый в кармане лотерейный билет мог сделать простого уборщика миллионером. Однако из-за опоздания всего на несколько дней мужчина на долгие годы застрял в судах

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