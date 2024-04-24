Женщина с высоким уровнем интеллекта никогда не будет носить этих 4 вещей, и вот почему

Каждая женщина пытается быть привлекательной и непревзойденной при любых обстоятельствах. И самое главное в этом желании – найти свой стиль, выгодно подчеркнуть его, не переборщив с украшениями и аксессуарами. Стилисты и психологи выделяют тех женщин, которым удается достичь идеального образа, потому что, по их мнению, они обладают высокими умственными способностями. Именно поэтому их вид всегда безупречен. Эти женщины совершенно не гонятся за модой, а выбирают лишь то, что делает их элегантными и незабываемыми. Рассказываем, каких аксессуаров и вещей избегают умные женщины, потому что они лишь уродуют общий образ.

Какие вещи и аксессуары никогда не будут носить умные женщины

Большие яркие украшения. Женщины с высоким уровнем интеллекта всегда выбирают сдержанные аксессуары. Ведь простота – это элегантная роскошь, к которой стремятся все умные женщины. Поэтому вы никогда не увидите на этих представительницах прекрасного пола кучу камней или металлов. В образе таких женщин царит нежность, утонченность и красота. Чтобы создать аутфит такой женщины, следует обращать внимание на тонкие цепочки из серебра или золота, браслеты с миниатюрными подвесками и минималистичные серьги.

Женщины с высоким уровнем интеллекта всегда выбирают сдержанные аксессуары. Ведь простота – это элегантная роскошь, к которой стремятся все умные женщины. Поэтому вы никогда не увидите на этих представительницах прекрасного пола кучу камней или металлов. В образе таких женщин царит нежность, утонченность и красота. Чтобы создать аутфит такой женщины, следует обращать внимание на тонкие цепочки из серебра или золота, браслеты с миниатюрными подвесками и минималистичные серьги. Дешевые украшения. Умные женщины выбирают классические вещи, которые будут на пике трендов всегда. Это тоже касается украшений. Они предпочитают золото и серебро, избегая изделий из копеечных некачественных материалов. Ведь такие вещи не только удешевляют образ, они могут вызвать аллергические реакции или кожную сыпь.

Умные женщины выбирают классические вещи, которые будут на пике трендов всегда. Это тоже касается украшений. Они предпочитают золото и серебро, избегая изделий из копеечных некачественных материалов. Ведь такие вещи не только удешевляют образ, они могут вызвать аллергические реакции или кожную сыпь. Вызывающие аксессуары. Женщина с высоким уровнем интеллекта выбирает те аксессуары, которые будут выражать ее образ и подчеркнут естественную красоту. Огромные серьги и колье, даже очень дорогие, не акцентируют аутфит, а наоборот, делают его перегруженным. К тому же, такие украшения крайне неудобны, могут цепляться за одежду или отягощать уши, что выглядит совершенно неэстетично.

Женщина с высоким уровнем интеллекта выбирает те аксессуары, которые будут выражать ее образ и подчеркнут естественную красоту. Огромные серьги и колье, даже очень дорогие, не акцентируют аутфит, а наоборот, делают его перегруженным. К тому же, такие украшения крайне неудобны, могут цепляться за одежду или отягощать уши, что выглядит совершенно неэстетично. Аксессуары с низким функционалом. Женщины с высоким уровнем интеллекта разбираются в аксессуарах и других предметах гардероба, поэтому выбирают те вещи, которые кроме красоты будут выполнять еще и практическую функцию. Например, лоферы и сумка с несколькими отделениями будут гораздо удобнее, чем босоножки на шпильках и мини-сумочка. Сейчас в мире царят тенденции "тихой роскоши", поэтому одежда, обувь и аксессуары должны быть элегантными, практичными и уместными при любых обстоятельствах.

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