Женщина сделала татуаж на веках с прахом любимой собаки: для чего ей это нужно

Клэр Гобсон / © odditycentral.com

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Мастер перманентного макияжа из Великобритании Клер Гобсон нашла необычный способ сохранить память о своей покойной собаке Петче, которая прожила с ней 20 лет. Она смешала прах любимца со специальными чернилами и сделала себе полуперманентную подводку для глаз.

Об пишет Oddity central.

Идея возникла перед запланированным переездом Клэр в Дубай. Женщина объяснила, что часто путешествовала между странами и не хотела просто перевозить прах животного в чемодане.

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«Я подумала: „О, я сделаю татуировку на подводке для глаз, и я уверена, что люди делают татуировки на теле своих близких, так почему бы просто не сделать это на моей подводке для глаз?“ — поделилась Клер Гобсон в телеэфире.

Британка понимала, что ее замысел несколько специфичен, однако обратилась к знакомому визажисту. Мастер, недавно потерявший домашнего любимца, поддержал идею. Вместе они смешали небольшое количество золы собаки с черной краской и ввели смесь в кожу век.

«Собаки верны, последовательны, они появляются каждый день и целуют вас, когда вы возвращаетесь с работы, и это, пожалуй, самая чистая форма любви. Здесь нет злого умысла. Там нет манипуляций. Они рады видеть вас каждый день в течение 20 лет», — отметила женщина.

Такой полуперманентный макияж не вечен и держится несколько лет. Однако Клер Гобсон добавила, что сохранила оставшийся прах Петча и планирует использовать его снова, когда линию подводки придется подправлять.

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«Он останется там надолго», — подытожила британка.

Напомним, в Китае двое злоумышленников похитили знаменитого пса-блогера породы бордер-коли по прозвищу Чутоу, который имел 1,5 миллиона подписчиков, и продали его за 25 долларов в ресторан собачьего мяса, где животное сразу приготовили.

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