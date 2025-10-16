Женщина сделала татуировку с прахом отца, но что-то пошло не так (фото)

Женщина из Ливерпуля, Англия, решила почтить память своего покойного отца. Фото иллюстративное / © www.freepik.com/free-photo

Женщина из Англии решила почтить память своего покойного отца, сделав татуировку, в чернила которой добавили его кремированный пепел. Однако через несколько лет она заметила, что с рисунком начали происходить странные перемены, которые принесли ей неожиданное сознание.

Об этом идет речь в материале newsweek.

Особый способ чествования памяти

32-летняя Темми Лант стремилась сделать особый памятный в знак уважения после смерти своего отца в 2018 году. Он был для нее героем, много пережившим и упорно работавшим ради семьи.

Темми Лант и татуировка-посвящение ее отцу. Фото: Темми Лант/Татуировка-посвящение.

Следуя его примеру (отец сам имел много сентиментальных татуировок), она решила нанести на руку надпись «Всегда со мной» (Always with me). Но вместо обычной татуировки Лант хотела, чтобы в чернила добавили небольшую часть пепла ее отца.

Хотя мастерица татуировки сначала колебалась, она провела исследование и согласилась на процедуру. Как отмечают эксперты, использование вещей или, как в этом случае, пепла умерших для создания мемориальных объектов (от викторианских траурных брошей до современных керамических изделий) является распространенной формой памяти.

Неожиданная реакция организма

Через несколько лет после нанесения татуировки Лант заметила, что на ее руке появился «крошечный твердый участок кожи», вызвавший раздражение. Обратившись к врачу, она получила только рекомендацию наблюдать за ней.

Лишь впоследствии Темми вспомнила предупреждение тату-мастере о том, что организм может отторгнуть пепел. Связавшись с мастерицей, она получила подтверждение: вероятно, это было самое выбрасывание частиц пепла из ее тела.

Глубокий смысл в маленьком комочке

Хотя ситуация была необычной, Лант обнаружила в ней глубокий личный смысл. Сделав фотографию раздраженного участка и увеличив ее, она увидела, что она напоминает маленькое сердце.

«В тот момент я просто подумала: 'Он говорит мне отпустить его'», — рассказала Лант. Она осознала, что ей нужно прекратить сильно тосковать, поскольку отец находится в лучшем месте.

Хотя это осознание было «горько-сладким», Лант не удаляет маленький комочек, который все еще остается на руке. Она не чувствует боли и, как она говорит, «это все еще там». Женщина подчеркнула, что, несмотря на непредсказуемый результат, она бы повторила этот поступок снова и снова.

Лант поделилась этой историей на TikTok, где видео собрало более 370 000 просмотров, доказав, что многие могут соотнести себя с таким типом уникального чествования памяти.

