Женщина умерла на 32 секунды и сделала ужасное предупреждение о будущем человечества

Американка после остановки сердца заявила, что увидела будущий мир

Американка Анджела Харрис утверждает, что во время клинической смерти у нее было видение о будущем человечества, в котором войны существенно сократили население планеты, а люди вернулись к более локальному и самодостаточному образу жизни.

Об этом пишет dailymail.

По словам женщины, в 2015 году во время стандартного медицинского обследования — так называемого тильт-теста, применяемого для выяснения причин обморока — у нее начались судороги, после чего сердце остановилось на 32 секунды.

Харрис рассказывает, что почувствовала, что оставила собственное тело и оказалась в пространстве, похожем на потусторонний мир. Там ее встретили души умерших близких, а также, по ее словам, существа из других миров. Женщина утверждает, что увидела себя в других формах существования, в частности, в виде существ, которых люди могли бы назвать пришельцами.

Женщина также якобы получила представление о будущем Земли. По ее словам, глобализированный мир потерпел крушение, а человечество после масштабных войн стало жить в небольших общинах, сосредоточенных на самообеспечении. Технологии при этом сохранились, но используются более осторожно и гармонично.

Харрис убеждена, что души сами выбирают жизненные пути еще до рождения, включая тяжелые испытания, чтобы получить опыт и развитие. Она считает, что все люди являются частью единого вселенского источника, который многие называют Богом.

После пережитого женщина стала участливее и, по ее словам, больше не боится смерти, поскольку убеждена: после жизни на Земле людей ждут только любовь и покой.

