Женщина устроила салон красоты в вагоне метро: чем она удивила пассажиров (видео)

Лонднонское метро / © The Guardian

В лондонском метро пассажиры удивились, увидев, как женщина решила покрасить волосы прямо в вагоне.

Необычное занятие в метро заметила одна из пассажирок – 24-летняя Микаэла Инфанте, которая и отсняла этот курьезный случай. Ролик мгновенно стал вирусным и набрал более пяти миллионов просмотров в TikTok .

Инцидент произошел утром около 10:00 на линии Metropolitan. Женщина спокойно достала из пакета краску для волос, надела перчатки и принялась наносить средство, используя окно поезда как зеркало.

Микаэла Инфанте, которая в то время ехала на урок танцев, увидела необычную сцену и сняла ее на видео.

«Сначала я подумала, что она просто готовится к покраске дома. Но потом она начала наносить краску, разделив волосы на пряди прямо в вагоне», — рассказала девушка.

По ее словам, сидевший рядом мужчина был настолько поражен, что пересел на другое место, тогда как большинство пассажиров отреагировали на это спокойно.

Под видео комментаторы высказывали разные мнения: одни предполагали, что женщина очень занята, и нет времени на парикмахера, другие считали, что она работает в салоне красоты и намерена смыть краску уже на работе.

Некоторые назвали такой поступок опасным, но подчеркнули, что запах аммиака может навредить людям, а сама краска испачкает сиденье.

