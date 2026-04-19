Женщина выкопала в собственном саду 17 фарфоровых кукол: жуткая находка изменила ее жизнь

Жуткая находка в саду / © pexels.com

Женщина рассказала, что во время работ в своем саду наткнулась на неожиданную и довольно странную находку — сокровище, впоследствии привлекшее внимание тысяч людей в Сети.

Автор контента, который делится процессом ремонта своего дома в TikTok, пишет Mirror.

Она вспомнила происшедшее год назад и призналась, что обычная уборка сада превратилась в незабываемый опыт.

«День, изменивший мою жизнь! Год назад я вышла убирать сад в хороший солнечный день и нашла 17 фарфоровых кукол», — написала хозяйка.

Женщина отметила, что не испугалась находки, а наоборот, восприняла ее как нечто необычное и даже интересное. В то же время она была удивлена реакцией пользователей сети, которые считали ситуацию довольно жутким.

По ее словам, она начала излагать историю в соцсетях, и видео быстро стало вирусным, собрав тысячи подписчиков, хотя большинство из них заинтересовались именно необычной находкой.

Впоследствии женщина достала из почвы все 17 фарфоровых кукол, которые были зарыты в саду. Она призналась, что процесс был долгим, но в то же время «веселым и необычным».

После очищения она даже расставила его в ряд и решила оставить себе. Она помыла их и привела в порядок.

Реакция Сети

История вызвала бурную реакцию в Сети. Пользователи писали, что это напоминает сюжет ужасов и удивлялись, кто мог закопать такое количество кукол в саду.

Несмотря на это, автор истории заявила, что не планирует избавляться от находки и даже шутит, что она может стать «неплохим средством от незваных гостей».