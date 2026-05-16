Женщина выросла в полигамном культе, где мужчины могли свободно изменять: шокирующая история Джанет Зи

Женщина, выросшая в абсурдном полигамном культе с одним отцом, четырьмя матерями и 44 братьями и сестрами в доме на 13 спален, поделилась своей дикой историей в TikTok. Она призналась, что девушек там с детства готовили к полному покорению мужчинам, а именно многоженство на деле оказалось «легализованной изменой».

Об этом пишет издание The Daily Star.

«Привилегия» быть одной из многих

Джанет Зи родилась в 1994 году в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) в радикальной группе, отколовшейся от Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (секты, лидер которой, Уоррен Джеффс, осужден за сексуальные преступления).

Джанет была 25-м ребенком в семье. По ее словам, женщин в культе считали «гражданами второго сорта». Их заставляли носить максимально закрытую одежду и воспитывали с единственной целью — в возрасте чуть через 20 лет стать дежурной супругой в браке по расчету, организуемому обществом.

«Всю мою жизнь меня воспитывали в убеждении, что это привилегия — выйти замуж за мужа и стать одной из его жен. В этой религии запрещены свидания, ведь это якобы „портит Божий план“ относительно того, с кем ты должен пожениться. Твой отец — твой лидер, а когда ты выходишь замуж, твоим лидером становится мужчина», — рассказывает Джанет.

Переломный момент

Долгое время девушка считала такое устройство нормой, пока не начала общаться с подругами и старшими сестрами, уже вышедшими замуж по такой схеме. Реальность оказалась далекой от религиозных сказок.

Главным толчком к побегу для Джанет стало осознание того, что полигамия — это фактически узаконенная измена, причиняющая женщинам невыразимую боль.

«Женщины рассказывали мне, как это тяжело — делить мужа и жить в одном доме с несколькими женами. Ты постоянно страдаешь, снова и снова, наблюдая за своим мужем с другой женщиной. Это стало для меня решающей точкой. Моя подруга сказала, что это все равно, что смотреть, как твой мужчина изменяет прямо у тебя на глазах, и ты ничего не можешь с этим поделать. Тогда я поняла, что никогда не хотела такой жизни», — признается Джанет.

Бегство на свободу и распад семьи

В 20-летнем возрасте (в 2014 году) Джанет набралась смелости и заявила родителям, что уходит из дома, чтобы начать самостоятельную жизнь. Отец девушки был шокирован и заявил, что она «потратит впустую свою жизнь». На тот момент старшие сестры вышли замуж, поэтому на Джанет держался весь быт, приготовление пищи и воспитание младших детей.

Жизнь вне культа Джанет называет настоящим «освобождением». Сейчас она воспитывает своего ребенка и является домохозяйкой в Сент-Джордже, Юта.

Примечательно, что пример Джанет сменил и ее родную мать. Женщина, глядя на то, как ее дети начинают жить свободной жизнью, тоже вышла из культа, заявив, что больше не хочет, чтобы мужчины во всем ею командовали.

Большинство сестер Джанет также со временем покинули секту, хотя большая часть ее братьев до сих пор остаются верными религиозной общине. Отец семейства умер в 2024 году, так и не поняв выбор своих дочерей.

