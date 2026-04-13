Картофель / © pexels.com

Видео с забытым мешком картофеля собрало более 13,7 миллионов просмотров в TikTok. Овощи пролежали под барной стойкой полгода и выпустили огромные побеги, проросшие сквозь пакет вплоть до верхних ящиков. Выяснилось, что урожай собрали еще осенью, но за неимением места о нем просто вспомнили только сейчас.

Об этом пишет Newsweek.

Почему так произошло — объяснение биологов

Согласно научному обоснованию экспертов Университета штата Миссисипи, такая реакция является природной частью жизненного цикла растения. Картофель — это клубень, который накапливает питательные вещества для будущего роста.

«Когда условия благоприятны, картофель естественным образом начинает прорастать. Даже небольшое количество света может сигнализировать ей о начале процесса, а теплые температуры и длительное хранение только ускоряют его», — отмечается на сайте образовательного учреждения.

На видео зафиксирована крайняя стадия этого процесса: в полной темноте картофель использовал всю внутреннюю энергию для формирования аномально длинных побегов, из-за чего сами клубни сморщились и истощились.

Реакция аудитории и советы по безопасности

Пользователи отреагировали на видео piami4 с юмором и ужасом. Некоторые отмечали, что картошку надо посадить за такую «волю к жизни», а другие назвали ее вид «злым». Несмотря на визуальную эффектность инсталляции, специалисты предостерегают от использования таких продуктов в пищу.

Дополнительная служба Университета штата Миссисипи дает следующие рекомендации:

Одиночные ростки можно удалить, после чего картофель остается пригодным к употреблению.

Если овощ стал сильно сморщенным или мягким, его нужно выбросить.

В сильно проросшем картофеле может накапливаться соланин — токсическое соединение, которое в больших концентрациях опасно для человека.

