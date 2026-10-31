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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Женщинам после 60 стоит присмотреться к этим пяти стрижкам: омолаживают, прибавляют объем и модные осенью 2026 года

После 60 лет можно экспериментировать с длиной волос, формой стрижки и челкой, не тратя много времени на ежедневную укладку.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Модные стрижки для женщин после 60 лет

Модные стрижки для женщин после 60 лет / © pexels.com

Осенью 2026 года стоит присмотреться к прическам с мягкими слоями, естественным объемом и текстурой, которые помогают волосам выглядеть ухоженными даже без сложного стайлинга.

Среди удачных вариантов — короткая стрижка бикси, удлиненный боб до ключиц, многослойный шег, итальянский боб и французский боб с боковым пробором. Каждая из этих причесок имеет свои особенности, поэтому при выборе следует учитывать густоту волос, его естественную текстуру и количество времени, которое вы готовы уделять уходу.

Бикси с удлиненной макушкой

Бикси с удлиненной макушкой / © Yahoo

Бикси с удлиненной макушкой / © Yahoo

Бикси сочетает черты двух популярных стрижек — боба и пикси. Волосы по бокам и на затылке оставляют короче, а на макушке — немного длиннее. Благодаря этому прическа имеет объемную форму, а пряди можно укладывать в разных направлениях.

Такой вариант подойдет женщинам, которые хотят попробовать короткую стрижку, но не готовы к очень коротким волосам. Бикси особенно интересно смотрится на тонких прядях, которым не хватает естественного объема: правильно подобранная форма помогает сделать прическу более визуально пышной.

Для ежедневной укладки достаточно небольшого количества мусса или текстурального средства. Волосы можно высушить феном, поднимая пряди у корней, или позволить им высохнуть естественным способом, если текстура это позволяет.

Удлиненный боб до ключиц

Удлиненный боб до ключиц / © Yahoo

Удлиненный боб до ключиц / © Yahoo

Если короткие стрижки вам не нравятся, обратите внимание на лоб — удлиненный боб, который обычно достигает плеч или ключиц. Он сохраняет длину, позволяет убирать волосы за уши и оставляет достаточно простора для разных вариантов укладки.

Лоб с мягкими слоями вокруг лица добавляет прическу движения. Для тонких волос можно выбрать форму с относительно плотным срезом на кончиках: так пряди могут казаться более густыми. Если волосы волнистые, легкая многослойность поможет подчеркнуть естественную текстуру.

Еще одно преимущество этой стрижки — универсальность. Лоб можно носить прямым, с легкими волнами или с боковым пробором. Для повседневного образа часто достаточно высушить волосы и придать форму кончикам.

Шег к плечам с легкой челкой

Шег к плечам с легкой челкой / © Yahoo

Шег к плечам с легкой челкой / © Yahoo

Шег — многослойная стрижка, в которой пряди имеют разную длину. В современном варианте переходы между слоями могут быть мягкими, а челка — легкой и воздушной. Такая форма создает чувство движения и помогает избежать плоского силуэта.

Шег к плечам следует рассмотреть женщинам, желающим сохранить среднюю длину волос и одновременно добавить прическе текстуры. Особенно удачно он может выглядеть на волнистых волосах, ведь естественные изгибы подчеркивают многослойность.

Легкая челка, спадающая на лоб, смягчает линию лица. В то же время его густоту и длину нужно подбирать индивидуально: слишком плотная челка на тонких волосах может потребовать большей укладки.

Чтобы прическа выглядела естественным, нанесите немного текстуровочного средства на влажные пряди и высушите их феном с диффузором или без него — в зависимости от типа волос. Не обязательно выпрямлять каждую прядь: легкая халатность является частью характера этой стрижки.

Итальянский боб для визуального объема

Итальянский боб для визуального объема / © Yahoo

Итальянский боб для визуального объема / © Yahoo

Итальянский боб — это стрижка примерно к подбородку или шее, для которой характерны округлая форма, объем и мягкое движение прядей. В отличие от очень графических вариантов боба, она может иметь менее строгий силуэт и более естественно лежать без тщательного выравнивания.

Эту стрижку следует рассмотреть обладательницам тонкой или средней густоты волос, которые хотят получить выразительную форму без чрезмерного количества слоев. Объем в верхней части прически и правильно оформленные кончики помогают сделать силуэт гармоничным.

Для укладки можно использовать круглую щетку, чтобы немного приподнять волосы у корней и придать кончикам нужного направления. Если волосы от природы волнистые, достаточно подчеркнуть их текстуру легким кремом или муссом.

Итальянский боб также подходит тем, кто хочет сменить прическу без радикального перехода к очень короткой длине.

Французский боб с боковым пробором

Французский боб с боковым пробором / © Yahoo

Французский боб с боковым пробором / © Yahoo

Французский боб обычно заканчивается у линии челюсти или чуть ниже. Его узнаваемые черты — компактная форма, легкая текстура и непринужденный вид. Боковой пробор придает прическе асимметрии и позволяет изменять распределение объема.

Для женщин после 60 лет такая стрижка может стать удачным выбором, если хочется более коротких волос с выразительным силуэтом. Она подчеркивает линию челюсти и шею, а благодаря изменению пробора прическа может выглядеть по-разному без сложных манипуляций.

Французский боб можно носить гладким или слегка растрепанным, подчеркивая естественную текстуру. Если волосы тонкие, лучше обсудить с парикмахером форму среза и количество слоев, чтобы кончики не казались слишком редкими.

Следует учитывать, что короткий боб требует регулярного подравнивания, чтобы сохранять четкую форму. Частота визитов к парикмахеру зависит от скорости роста волос и желаемого силуэта.

Как выбрать стрижку после 60 лет

Прежде чем записываться к парикмахеру, обратите внимание на несколько моментов:

  1. Густота волос. Для тонких прядей часто подходят боб с плотным срезом, лоб или текстурированная бикси. Чрезмерное количество слоев может сделать кончики зрительно реже.

  2. Естественная текстура. Волнистые волосы хорошо раскрываются в многослойном шеге, тогда как прямые могут выглядеть в бобе или лбу.

  3. Форма лица. Длина стрижки, пробор и пряди у лица влияют на общие пропорции. Парикмахер поможет подобрать форму с учетом индивидуальных черт.

  4. Время на вложение. Если вы не хотите ежедневно пользоваться феном и щеткой, выбирайте стрижку, которая хорошо держит форму при естественном высыхании волос.

  5. Уход за седыми волосами. Седые пряди могут быть более сухими или жесткими, поэтому следует использовать кондиционер и средства, которые помогают сохранять гладкость и блеск.

Во время консультации лучше показать парикмахеру несколько фотографий желаемой прически и объяснить, сколько времени вы готовы тратить на укладку. Так легче адаптировать модный вариант к вашему типу волос.

FAQ

Какая стрижка лучше подходит женщинам после 60 лет?

Универсальной стрижки для всех нет. Боб и удлиненный боб подходит тем, кто хочет сохранить среднюю длину и получить четкую форму. Бикси следует рассмотреть, если нравятся короткие прически, а многослойный шег — если хочется подчеркнуть естественную волнистость волос. Выбор зависит от густоты прядей, формы лица и привычного способа укладки.

Какие стрижки после 60 лет не нуждаются в ежедневной укладке?

Среди вариантов с относительно простым уходом — текстурированная бикси, мягкий шег и удлиненный боб, если они соответствуют естественной текстуре волос. Такие прически не всегда нуждаются в выпрямлении или укладке круглой щеткой. Однако даже стрижка с минимальным уходом должна быть правильно подобрана: прямым, волнистым и вьющимся волосам нужны разные формы.

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