Права женщин / © Associated Press

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До появления доступных общественных туалетов женщины не могли свободно передвигаться по городам, ведь должны были планировать маршруты с учетом возможности воспользоваться туалетом. Историки даже назвали это явление «поводом для мочеиспускания».

Об этом говорится в материале Popular Science.

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По словам авторов, на протяжении значительной части современной истории свобода передвижения женщин была ограничена возможностью найти общественный туалет. В отличие от мужчин, они часто не могли воспользоваться общественными туалетами из-за общественных табу, а иногда и прямого запрета.

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Почему женщины не могли пользоваться общественными туалетами

Еще во времена Древнего Рима существовали общественные туалеты, однако женщинам из состоятельных слоев общества не следовало ими пользоваться.

Ситуация не сильно изменилась даже в XIX веке. Когда в 1851 году на Большой выставке в Лондоне представили первые общественные туалеты со смывом, женщины не получили такого же доступа к ним, как мужчины.

Часть общества считала, что женщинам будет стыдно посещать общественные туалеты. В некоторых случаях мужчины даже намеренно препятствовали устройству женских туалетов.

Даже когда муниципальные туалеты начали появляться в городах, они часто располагались в отдаленных местах и не имели присмотра. Поэтому женщины опасались не только осуждения, но и за собственную безопасность.

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Так возникло понятие «повод для мочеиспускания» — условное ограничение расстояния, на которое женщина могла удалиться от дома, не имея возможности воспользоваться туалетом. По оценкам человек может воздерживаться от мочеиспускания примерно два-пять часов, но регулярно откладывать посещение туалета не рекомендуется.

Как универмаги изменили ситуацию

Переломным моментом стали большие магазины. В 1907 году Чикагский универмаг Marshall Field’s открыл комфортные общественные туалеты для женщин. Их обустроили так, чтобы посетители могли не только воспользоваться туалетом, но и дольше оставаться в магазине. Имелись просторные кабинки и комната по уходу за детьми.

Впоследствии эту идею принял британский предприниматель Гарри Селфридж, открывший одноименный универмаг в Лондоне. Он пошел дальше и обустроил в женских помещениях горячую воду, телефоны и столы. Владельцы магазинов руководствовались, прежде всего, коммерческими интересами: комфортные условия позволяли женщинам дольше находиться вне дома и тратить больше денег на покупки.

Однако эти изменения имели и более широкие последствия. Наличие безопасных общественных туалетов помогло активисткам потребовать обустройство женских туалетов в других общественных местах. Женщинам стало проще собираться вместе, обсуждать свои права и организовывать деятельность суфражистского движения.

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Авторы материала отмечают, что доступ к общественным туалетам и сегодня остается важным общественным вопросом, в частности для трансгендерных людей, чьи права на пользование туалетами ограничивают отдельные законодательные инициативы в США.

История общественных туалетов показывает, что доступ к обычной туалете — это не только вопрос бытового комфорта, но и возможность свободно передвигаться по городу, работать и участвовать в общественной жизни.

Напомним, в Украине компании одолевают нехватку кадров, переучивают работников и привлекают женщин к профессиям водителей и строителей.

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