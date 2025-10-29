Женщину забыли на острове во время круиза: что произошло через несколько часов

Туристические корабли возле Австралии / © Associated Press

Пассажирка круизного лайнера умерла на необитаемом острове Лизард возле Австралии. Она отделилась от своей группы во время экскурсии и не вернулась на корабль.

Об этом инциденте сообщило ВВС

Несчастный случай произошел во время первой остановки 60-дневного круиза лайнера Coral Adventurer вокруг Австралии, стоимость билетов на который достигала десятков тысяч долларов.

80-летняя пассажирка лайнера присоединилась к групповому походу на самую высокую вершину острова Лизард — гору Кукс-Лук. Но пожилая женщина устала и остановилась, чтобы отдохнуть.

Корабль покинул остров перед заходом солнца. Через несколько часов оказалось, что одной пассажирки на лайнере нет.

За женщиной сразу вернулись, но ее тело нашли только на следующее утро во время масштабной поисковой операции. Подробности причин ее смерти неизвестны.

Австралийское управление морской безопасности заявило, что расследование продолжается.

