Женщины с этими именами имеют спокойный и ласковый характер

Каждое имя несет в себе не только давнее значение, но и определенную энергетику, придаваемую этим значениям. Значение некоторых женских имен связано со спокойствием и миролюбием. Их владелицы, скорее всего, будут иметь спокойный, бесконфликтный характер, будут излучать энергетику, которая будет притягивать хорошее окружение.

Женские имена, у обладательниц которых спокойный характер

Анна или Анна

Имя Анна (Анна) имеет древнее еврейское происхождение и переводится как « благодать», «милость божья», «милая», «симпатичная». В христианстве Анна, мать Богородицы, бабушка Иисуса Христа, жена святого Иоакима, родила дочь странным образом после долгих лет бездетного брака.

Женщины с этим именем терпеливы и открыты, способны к самоотдаче и жертвенности. Имя наделяет своих владелиц невероятной добротой и сочувствием.

Анна очень стремится помогать каждому, даже малознакомым людям. Поэтому ее часто считают назойливой и надоедливой. Анна любит радовать и поддерживать других. Она дает хорошие советы, умеет вдохновить и помочь человеку поверить в себя.

Распространены варианты этого имени – Анна и Анна. Ласковые и сокращенные формы имени: Анночка, Анечка, Хана, Аня, Анюта.

Наталья

Женское имя Наталья по происхождению латинское. Было образовано от латинского слова natalis. Значение звучит как « родная». Известна версия происхождения имени от редкого мужского варианта Наталий, что означает "родная", "благословенная". Имя пользуется популярностью во многих странах мира, но при этом имеет много разных вариаций произношения и в разных странах звучит по-разному.

Материальная выгода отступает на второй план перед Наталией, когда речь идет о близких людях и друзьях. Против совести никогда не идет, умеет радоваться чужим успехам. Характер в целом достаточно сложен, но все негативные проявления омрачаются ее патологической порядочностью и благородством. Наталья не конфликтна, не поддерживает сплетни и интриги. С неприятными людьми обращается ровно или пытается их не замечать.

Ирина

Имя Ирина берет свое начало в Древней Греции и имеет тесную связь с богиней мира и покоя с созвучным именем Эйрена. В переводе с древнегреческого Ирина – “ дарит мир и покой”.

"Ирина" означает мир, поэтому к решению любых вопросов она подходит с миром: не скандальная, не вспыльчивая, в общении с другими спокойная и уравновешенная. Прежде чем что-либо сказать, сто раз обдумывает, никогда не оскорбляет других. У Ирины развито чувство сопереживания, умение слышать других. Благодаря этим качествам они умеют дружить по-настоящему, проявляя себя в любых ситуациях, как верные товарищи и надежные друзья.

Женщины, которым принадлежит это имя, ставят семью во главу угла, для них важно поддерживать мир и уют.

Читайте также: