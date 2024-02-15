Женщины с этими популярными именами наделены божественной силой и талантами: проверьте свое

Об этом мало кто знает, но украинские женщины являются носителями имен античных богов и богинь. Психологи утверждают, что такие имена наделяют своих владелиц незаурядной силой, харизмой и могуществом. Рассказываем, какие имена имеют божественное происхождение и сколько их на территории Украины, ссылаясь на ресурс "Рідні".

Какие женские имена имеют божественное происхождение: проверьте свое

Елена. Это имя распространено в Украине, по данным сервиса "Рідні" его носят миллионы женщин. Оно производно от мужского имени бога Гелиоса и означает "солнечный свет". Поэтому наделяет свою владелицу силой, харизмой и способностью влиять на мнения людей.

Это имя распространено в Украине, по данным сервиса "Рідні" его носят миллионы женщин. Оно производно от мужского имени бога Гелиоса и означает "солнечный свет". Поэтому наделяет свою владелицу силой, харизмой и способностью влиять на мнения людей. Ирина – мир, покой. Происходит от имени богини мирной жизни Эйрены, производные от него – Арина, Ярина, Ирэна. На территории Украины сегодня проживают более 750 тысяч носителей этого имени. Женщины с этим именем обладают мудростью, добротой и способностью понимать людей.

– мир, покой. Происходит от имени богини мирной жизни Эйрены, производные от него – Арина, Ярина, Ирэна. На территории Украины сегодня проживают более 750 тысяч носителей этого имени. Женщины с этим именем обладают мудростью, добротой и способностью понимать людей. Марина – морская. Имя относится к одной из верховных богинь античного пантеона – Венеры, богини красоты и любви. Женщины с этим именем обычно наделены незаурядной красотой и способностью влиять на мужчин. В Украине проживает 250 тысяч носителей этого имени.

– морская. Имя относится к одной из верховных богинь античного пантеона – Венеры, богини красоты и любви. Женщины с этим именем обычно наделены незаурядной красотой и способностью влиять на мужчин. В Украине проживает 250 тысяч носителей этого имени. Диана – божественная. Имя принадлежит древнеримской богине охоты и земледелия. Энергичная, привлекательная и харизматичная личность. Женщины с этим именем рождены для того, чтобы править миром.

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