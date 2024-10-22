Женские модные пальто 2024: что будет в тренде этого года (фото)

Благодаря практичности, элегантности, универсальности пальто стало обязательной частью гардероба не только для женщин зрелого возраста, но и для молодых девушек. Разнообразие фасонов позволяют выразить свою индивидуальность и подчеркнуть фигуру.

Сегодня пальто может быть одновременно теплым и привлекательным, что означает, что вам не придется искать компромисс между старой теплой курткой, защищающей от ветра и модной новинкой сезона.

Эксперты рассказывают, какие модели пальто модны осенью 2024 года, какое пальто будет самым универсальным вариантом осенней одежды 2024 года.

Универсальное модное пальто осени 2024 года

Безусловный фаворит этого сезона – это пальто серого цвета, длиной макси прямого или приталенного силуэта.

Модные пальто 2024 года // фото: cosmo.com.ua/

Как утверждают эксперты, особый шик этой осени – слегка приталенные пальто с акцентной талией и структурированными плечами.

Если нужно универсальное пальто, которое не только будет трендовым, но и дополнило любой образ, эксперты предлагают "лаконичное, но оттого не менее стильное серое пальто длины макси ".

Модные пальто 2024 года/ фото: milanstyleguide.com

Серый цвет базовый и функциональный, он может варьироваться от светлого меланжа до более насыщенного графитового. Он отлично сочетается с другими модными цветами осени-2024, в частности butter yellow, коричневым, вишневым или красным.

Модными в этом сезоне также будут асимметрия, драпировки, широкие шарфы, дополняющие пальто, а также вертикальная полоска – лучший способ вытянуть силуэт.

Помимо серого фаворитами будут шоколадный цвет или бургунд, нежный молочный, "осенний хаки".

Модные пальто 2024 года

Если оставить в стороне классику, которая никогда не выйдет из моды, у модного женского пальто 2024 года много вариаций форм, длин, цветов и материалов.

Среди фасонов пальто, созданных дизайнерами модели, в которых изюминкой именно стало отсутствие воротника.

Модные пальто 2024 года/ фото: milanstyleguide.com

В этом сезоне классическое пальто оверсайз снова замечено в многочисленных коллекциях 2024 года. Оно прекрасно сочетается с разными элементами гардероба, что позволяет создавать разнообразные стили.

Модные пальто 2024 года/ фото: milanstyleguide.com

В моду входят также пальто, напоминающие тренч. Те же рукава, регланы со бретельками и воротник, который можно носить как открытым, так и закрытым.

Модные пальто 2024 года/ фото: milanstyleguide.com

Модным в 2024 году будет клетчатое пальто. Пальто в клеточку имеет великолепный вид в разных цветах, крое и длине.

Модные пальто 2024 года

От классического твида до изысканных клетчатых тканей модные пальто в клетку стали настоящим откровением в мире стиля. Эти универсальные наряды идеально вписываются как в рабочий гардероб и образ для выходных.

Модные пальто 2024 года/ фото: milanstyleguide.com

Среди трендовых моделей нужно назвать пальто-шарф. От укороченных пальто с широкими шарфами до длинных пальто с тонкими шарфами – каждый найдет свой идеальный вариант модного силуэта.

Модные пальто/фото: milanstyleguide.com

Ярко-красный цвет никогда не выходит из моды, возможно, вы заметили, что этот оттенок в списке трендов последние сезоны, а модные инфлюэнсеры активно его используют.

Модные пальто 2024 года/ фото: milanstyleguide.com

Среди самых модных пальто 2024 года замечен дафлкот – классическое английское пальто с пуговицами-«лоскутками».

Модные пальто 2024 года/ фото: milanstyleguide.com

Одновременно с бумом на длинные пальто в моду вернулись классические бушлаты и объемные укороченные пальто.

Модные пальто 2024 года/ фото: milanstyleguide.com

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