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Женские стрижки на короткие волосы: как носить такие прически и не выглядеть старше

Женские стрижки на короткие волосы: как носить такие прически и не выглядеть старше

Короткие молодящие стрижки

Короткие женские стрижки — кому и как носить короткую стрижку, чтобы выглядеть моложе

Короткие стрижки могут делать визуально женщин младшими, а могут прибавлять возраст.

Многие женщины особенно старше 50 лет считают, что короткие стрижки сделают их моложе. Эксперты просят обратить внимание на факторы, влияющие на восприятие возраста женщины с короткой стрижкой.

В каких случаях короткие волосы делают женщину младшей, а когда старшей

Факторы влияющие на восприятие возраста женщины с короткой стрижкой 

  • Обычно длинные волосы помогают замаскировать определенные части лица, несовершенства кожи и определенных участков, например шеи. В то время как короткие стрижки открывают лицо, кожу и подчеркивают признаки старения. Длинные волосы смягчают черты лица, в то время как короткие визуально выделяют и обостряют их.
  • Гладкие длинные волосы помогают скрыть недостатки кожи, а короткие пряди, напротив, подчеркивают их. Морщины, неровный тон, солнечные пятна, которые заметны при короткой стрижке прибавляют возраст.
  • В короткой стрижке седые корни и отросшие пряди более заметны, поэтому окрас нужно делать чаще, что может повредить волосам. Кроме того, стилисты советуют иметь в виду, что, если вы краситесь в темный цвет, сильный контраст темных окрашенных волос со светлой кожей может быть не слишком удачной идеей. Следует использовать более теплые темные оттенки, которые будут гармонично сочетаться с тоном кожи.
  • Короткие стрижки могут не подходить обладательницам длинной, узкой или квадратной формы лица – несбалансированное соотношение привлечет внимание к несовершенным чертам, вместо того чтобы смягчить их. Неправильное соотношение между волосами и чертами лица подчеркивает форму лица, что также может визуально прибавлять года.
  • Короткая стрижка с челкой подходит не всем. Неровная линия среза и открытый лоб может подчеркнуть морщины, а вертикально укороченные пряди могут придать лицу усталое выражение и сделать его старше.
  • Делать короткую стрижку на тонкие и редкие волосы также не стоит, потому что это неудачно подчеркивает черты лица, старит его и делает образ более тяжелым.
  • Короткие стрижки не так универсальны, как прически на длинные волосы. Короткие волосы лишают возможности делать разные прически, поэтому следует выбирать тот вариант стрижки, который поможет подчеркнуть сильные стороны, а не наоборот, визуально сделать старше.

Как выглядеть младше с короткой стрижкой

Чтобы короткая стрижка делала женщину младшей и привлекательней стилисты советуют:

  • Изменять длину волос постепенно, в течение нескольких месяцев. Сразу переходить на короткую прическу не нужно.
  • Чтобы смягчить при необходимости черты лица, делайте вокруг лица несколько прядей, которые помогут подчеркнуть его и сделать более мягким. Попробуйте челку-шторку.
  • Важно выбрать наиболее подходящую длину короткой стрижки. Она будет зависеть от формы лица, черт, типа волос и стиля в целом.
  • Важно подобрать подходящую длину не только к форме лица, но и для типа ваших волос. Поскольку, например, пикси на вьющихся волосах будет сильно отличаться от пикси на прямых волосах.
  • Выбирайте многослойную короткую прическу.   Удачное наложение слоев друг на друга создаст объем и придаст легкость.
  • Лучше отказаться от ультракоротких стрижек – они подходят далеко не всем. В большинстве случаев такие прически неудачно подчеркивают форму лица и старят женщину.
  • Используйте аксессуары, такие как повязки, украшения для волос, шарфы и шляпы – это хороший способ поэкспериментировать со стилем, а также замаскировать недостатки кожи. Важно выбирать детали в тех тонах, которые подходят вам.
  • Следите за окрашиванием волос — вовремя обновляйте цвет, закрашивайте седину и выбирайте нужные вам оттенки.
  • Подчеркивайте ваши сильные стороны – выделяйте с помощью прически ваши глаза, скулы, улыбку, другие привлекательные зоны.

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