Женские стрижки на короткие волосы: как носить такие прически и не выглядеть старше

Короткие женские стрижки — кому и как носить короткую стрижку, чтобы выглядеть моложе

Короткие стрижки могут делать визуально женщин младшими, а могут прибавлять возраст.

Многие женщины особенно старше 50 лет считают, что короткие стрижки сделают их моложе. Эксперты просят обратить внимание на факторы, влияющие на восприятие возраста женщины с короткой стрижкой.

В каких случаях короткие волосы делают женщину младшей, а когда старшей

Факторы влияющие на восприятие возраста женщины с короткой стрижкой

Обычно длинные волосы помогают замаскировать определенные части лица, несовершенства кожи и определенных участков, например шеи. В то время как короткие стрижки открывают лицо, кожу и подчеркивают признаки старения. Длинные волосы смягчают черты лица, в то время как короткие визуально выделяют и обостряют их.

Гладкие длинные волосы помогают скрыть недостатки кожи, а короткие пряди, напротив, подчеркивают их. Морщины, неровный тон, солнечные пятна, которые заметны при короткой стрижке прибавляют возраст.

В короткой стрижке седые корни и отросшие пряди более заметны, поэтому окрас нужно делать чаще, что может повредить волосам. Кроме того, стилисты советуют иметь в виду, что, если вы краситесь в темный цвет, сильный контраст темных окрашенных волос со светлой кожей может быть не слишком удачной идеей. Следует использовать более теплые темные оттенки, которые будут гармонично сочетаться с тоном кожи.

Короткие стрижки могут не подходить обладательницам длинной, узкой или квадратной формы лица – несбалансированное соотношение привлечет внимание к несовершенным чертам, вместо того чтобы смягчить их. Неправильное соотношение между волосами и чертами лица подчеркивает форму лица, что также может визуально прибавлять года.

Короткая стрижка с челкой подходит не всем. Неровная линия среза и открытый лоб может подчеркнуть морщины, а вертикально укороченные пряди могут придать лицу усталое выражение и сделать его старше.

Делать короткую стрижку на тонкие и редкие волосы также не стоит, потому что это неудачно подчеркивает черты лица, старит его и делает образ более тяжелым.

Короткие стрижки не так универсальны, как прически на длинные волосы. Короткие волосы лишают возможности делать разные прически, поэтому следует выбирать тот вариант стрижки, который поможет подчеркнуть сильные стороны, а не наоборот, визуально сделать старше.

Как выглядеть младше с короткой стрижкой

Чтобы короткая стрижка делала женщину младшей и привлекательней стилисты советуют:

Изменять длину волос постепенно, в течение нескольких месяцев. Сразу переходить на короткую прическу не нужно.

Чтобы смягчить при необходимости черты лица, делайте вокруг лица несколько прядей, которые помогут подчеркнуть его и сделать более мягким. Попробуйте челку-шторку.

Важно выбрать наиболее подходящую длину короткой стрижки. Она будет зависеть от формы лица, черт, типа волос и стиля в целом.

Важно подобрать подходящую длину не только к форме лица, но и для типа ваших волос. Поскольку, например, пикси на вьющихся волосах будет сильно отличаться от пикси на прямых волосах.

Выбирайте многослойную короткую прическу. Удачное наложение слоев друг на друга создаст объем и придаст легкость.

Удачное наложение слоев друг на друга создаст объем и придаст легкость. Лучше отказаться от ультракоротких стрижек – они подходят далеко не всем. В большинстве случаев такие прически неудачно подчеркивают форму лица и старят женщину.

Используйте аксессуары, такие как повязки, украшения для волос, шарфы и шляпы – это хороший способ поэкспериментировать со стилем, а также замаскировать недостатки кожи. Важно выбирать детали в тех тонах, которые подходят вам.

Следите за окрашиванием волос — вовремя обновляйте цвет, закрашивайте седину и выбирайте нужные вам оттенки.

Подчеркивайте ваши сильные стороны – выделяйте с помощью прически ваши глаза, скулы, улыбку, другие привлекательные зоны.

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