"Женское счастье" не цветет: копеечное средство, которое заставит спатифиллум покрыться цветами

Почему не цветет спатифиллум и как заставить его начать цветоносить

Почему спатифиллум перестает цвести

Из-за того, что спатифилум хорошо приживается в квартире и не нуждается в особом уходе, он приобрел особую популярность. Считается, что именно это растение делает женщину счастливой, а дом – уютным.

С латыни «спатифиллум» переводится как «лист-покрывало», и действительно, цветок спатифиллума по форме напоминает покрывало. По этой же причине тропическое растение получило еще одно название «белый парус».

Обычно спатифиллум не требует особого ухода, хорошо приживается при пересадке. Однако, очень часто после покупки цветущего растения в магазине, спатифиллум сбрасывает цветы и дальше перестает цвести. Причина такого поведения растения – общая беда, наверное всех покупных растений – перед тем как продавать, растения в горшках подкармливают значительными дозами удобрений, стимуляторами цветения.

И когда растение перестают подкармливать, питательные вещества заканчиваются, цветы опадают, а на новые не хватает сил. Поэтому очень важно для продолжения цветения прикормить цветок. и для этого не обязательно покупать удобрение в магазине.

Чем подкормить спатифиллум, чтобы он зацвел

По мнению специалистов заставить "женское счастье" зацвести поможет молотая корица.

Чтобы приготовить раствор для полива, нужно одну чайную ложку молотой корицы растворить в одном литре воды и полить спатифиллум под корень.

Питательный раствор нужно вносить курсом, поливая растение в течение месяца раз в неделю. Если придерживаться режима полива, при других благоприятных факторах, через некоторое время спатифиллум снова порадует обильными цветами.

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