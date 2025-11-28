Жестикуляция в общении: какие движения помогут вам казаться более компетентными

Руки, жесты / © Pixabay

Определенные жесты рук действительно помогают казаться более компетентными и убедительными.

Об этом свидетельствует исследование, недавно опубликованное в издании Journal of Marketing Research.

«Один из ключевых выводов для маркетологов состоит в том, что вы можете использовать тот же контент, но если уделить больше внимания тому, как он представляется, это может оказать большое влияние на убедительность», — заявила Ми Чжоу, соавтор исследования и ученая по цифровому маркетинговому исследованию в Университете Британской Колумбии.

Выступления анализировал искусственный интеллект

Чжоу и ее коллеги проанализировали 2184 выступления на TED с помощью искусственного интеллекта и автоматизированного видеоанализа. Они сравнили сотни тысяч видеоклипов с движениями рук со статистикой привлечения аудитории, а также попросили участников исследования оценить спикеров и продукты в видеороликах с презентациями продаж, где использовались различные движения рук.

Такой подход «демонстрирует, что движение рук может усилить влияние», — написали исследователи в статье, но также обнаружил, что работают не все жесты.

Команда классифицировала движения рук на две основные категории: иллюстраторы (illustrators) и маркеры (highlighters).

Иллюстраторы против маркеров

Иллюстраторы — это жесты, которые визуально отображают то, о чем говорит спикер, например, показывают размер или форму объекта. Эти движения оказали сильнейшее влияние , усиливая понимание аудитории и заставляя спикеров казаться более осведомленными.

Маркеры — это жесты, только физически указывающие на объект, упомянутый вербально. Эти движения, наряду со случайными жестами, имели минимальное или вообще не имели эффекта.

Взгляд эксперта

«Иллюстраторы могут помочь сделать контент более простым для понимания, потому что мы доставляем ту же информацию в двух режимах: визуальном и вербальном, — объяснила Чжоу. — Если человек использует руки, чтобы визуально проиллюстрировать то, о чем он говорит, аудитория воспринимает, что у него больше знаний и может упростить объяснение».

По словам исследователей, это первое масштабное исследование жестов рук, которое стало возможным благодаря прогрессу в области искусственного интеллекта. Результаты имеют большое значение для маркетологов, инфлюэнсеров, а также для всех, кто стремится быть убедительным в повседневной жизни.

«Иногда мы просто двигаем руками без всякой цели. Это привычка. Но если вы уделите больше внимания и поймете это влияние, это может иметь большое значение», — подытожила Ми Чжоу.

