Жесткие полотенца снова станут мягкими: простой лайфхак

Жесткие полотенца после стирки — распространенная проблема. Один простой поможет вернуть им мягкость уже за один цикл.

Жесткие и поцарапанные полотенца после стирки — знакомая проблема для многих. Вернуть полотенцам мягкость и пушистость возможно всего за один цикл стирки, использовав простое средство, которое было под рукой.

Об этом сообщило издание Express.

Автор лайфхака заявила, что полотенца со временем стали грубыми из-за накопления остатков стиральных средств. Дополнительно на их состояние повлияла сушка на улице, после которой ткань теряла мягкость. В результате пользование такими полотенцами после душа стало неприятным, поэтому она решила найти эффективное решение.

Хотя часто советуют использовать пищевую соду или белый уксус, в этот момент их не оказалось под рукой. Вместо этого автор применила кристаллы соды — карбонат натрия, который является сильной щелочью и хорошо расщепляет жировые отложения и остатки моющих средств в тканях.

Она добавила примерно столовую ложку кристаллов соды вместе с капсулой для стирки непосредственно в стиральную машину и полностью отказалась от смягчителя тканей. По ее словам, именно смягчитель может ухудшать впитывающую способность полотенец, закупоривая волокна.

После завершения стирки полотенца высохли естественным способом с помощью осушителя воздуха. Результат, по словам автора, превзошел ожидания: ткань снова стала мягкой и пушистой, а полотенца — пригодными даже для приема гостей в праздничный период.

Напомним, ранее мы сообщали, как вывести застарелые пятна с кухонных полотенец без стирки.

