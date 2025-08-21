- Дата публикации
Жестокое убийство: подростков арестовала полиция за застреленного юношу
Девять подростков были арестованы в Южной Каролине по подозрению в убийстве 16-летнего Трея Дина Райта.
В сельской местности штата Южная Каролина (США) арестовали девять подростков по подозрению в убийстве 16-летнего Трея Дина Райта. По данным полиции, конфликт, приведший к трагедии, возник из-за девушки.
Об этом сообщает LAD Bible.
Следователи считают, что девушка Трея, 17-летняя Джанна Кистенмахер, заманила его в отдаленное место в Джонсонвилле, где его ждала группа подростков. По версии стражей порядка, 19-летний Деван Рейпер открыл огонь по парню. Подростки якобы снимали инцидент на видео, включая момент, когда раненый Трей умирал на дороге.
Прибывшая на место происшествия полиция нашла Трея с многочисленными огнестрельными ранениями. Парня доставили в больницу, но на следующий день он скончался.
Аресты и обвинения
Деван Рейпер был задержан 25 июня и обвинен в убийстве.
Джанна Кистенмахер арестована за соучастие в преступлении, поскольку, по словам следователей, она знала о планах нападения.
Другим семи подросткам, имена четырех из которых не разглашаются из-за их возраста, также предъявлены обвинения в причастности к убийству.
Майор Майк Нанн из офиса шерифа округа Флоренс отметил, что расследование значительно упростили видеоподтверждения, которые сами подростки публиковали в соцсетях. Полиция предъявила обвинение в убийстве всем фигурантам дела, руководствуясь законодательством штата Южная Каролина, согласно которому «рука одного является рукой всех».
Мать погибшего, Эшли Линдси, назвала сына «одним на миллион» и пообещала бороться за справедливость, чтобы виновные понесли наказание.
