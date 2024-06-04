Жидкие и тонкие волосы: что не нужно делать, какие прически не подходят

Чего нужно избегать, если у вас редкие и тонкие волосы

К сожалению, не всем посчастливилось иметь густые волосы от природы, жидкие и тонкие пряди являются распространенным явлением. Но отчаиваться по этому поводу не нужно, достаточно понимать, что не нужно делать с такими волосами, каких ошибок избегать и правильно подбирать прически.

Если у вас редкие, тонкие волосы не нужно:

Отращивать длинные волосы. Чаще всего, что делают обладательницы редких волос – пытаются компенсировать этот недостаток за счет длины. По сути это еще более выделяет недочеты волос. Кроме того, длинные волосы являются дополнительными нагрузками, которые абсолютно не нужны слабым луковицам.

Чаще всего, что делают обладательницы редких волос – пытаются компенсировать этот недостаток за счет длины. По сути это еще более выделяет недочеты волос. Кроме того, длинные волосы являются дополнительными нагрузками, которые абсолютно не нужны слабым луковицам. Делать лесенку по всей длине. Лестница не придает объема, как некоторые думают, она больше подходит для того, чтобы придать форму густым волосам.

Лестница не придает объема, как некоторые думают, она больше подходит для того, чтобы придать форму густым волосам. Прямая челка. От прямых, ровных срезов лучше удержаться, это касается челки в первую очередь, которая только подчеркнет отсутствие объема.

От прямых, ровных срезов лучше удержаться, это касается челки в первую очередь, которая только подчеркнет отсутствие объема. Делать одновременно хвост и пробор. Если сделать хвост или пучок и пробор, волосы будут казаться еще более редкими. Вместо этого можно сделать просто гладкий хвост, такие волосы будут смотреться естественно и красиво.

Если сделать хвост или пучок и пробор, волосы будут казаться еще более редкими. Вместо этого можно сделать просто гладкий хвост, такие волосы будут смотреться естественно и красиво. Поднимать волосы у корней. Если волосы редкие, тонкие, подъем прядей в зоне корней тоже не годится. Лучше всего – сделать укладку в стиле мокрый эффект с помощью геля.

Если волосы редкие, тонкие, подъем прядей в зоне корней тоже не годится. Лучше всего – сделать укладку в стиле мокрый эффект с помощью геля. Делать большие локоны. Такая прическа на тонких волосах выглядит странно. Больших локонов из редких волос получается маловато, поэтому прическа выглядит плохо. Лучше сделать тонкие завитки и слегка залакировать.

Такая прическа на тонких волосах выглядит странно. Больших локонов из редких волос получается маловато, поэтому прическа выглядит плохо. Лучше сделать тонкие завитки и слегка залакировать. Наращивать волосы. Многие пытаются исправить проблему редких волос их наращиванием. От этого волосы станут слабее и будут еще их меньше.

Многие пытаются исправить проблему редких волос их наращиванием. От этого волосы станут слабее и будут еще их меньше. Делать слишком уложенную, "тугую" прическу. Она не подходит тем, кто стремится визуально увеличить объем волос. Такая укладка визуально может сделать волосы еще тоньше.

Она не подходит тем, кто стремится визуально увеличить объем волос. Такая укладка визуально может сделать волосы еще тоньше. Стилисты не советуют делать для тонких волос боб с тупыми кончиками. Длина, примерно до линии челюсти, подчеркивает отсутствие объема и жидкие пряди.

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