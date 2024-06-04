Жидкие и тонкие волосы: что не нужно делать, какие прически не подходят

Чего нужно избегать, если у вас редкие и тонкие волосы
К сожалению, не всем посчастливилось иметь густые волосы от природы, жидкие и тонкие пряди являются распространенным явлением. Но отчаиваться по этому поводу не нужно, достаточно понимать, что не нужно делать с такими волосами, каких ошибок избегать и правильно подбирать прически.
Если у вас редкие, тонкие волосы не нужно:
- Отращивать длинные волосы. Чаще всего, что делают обладательницы редких волос – пытаются компенсировать этот недостаток за счет длины. По сути это еще более выделяет недочеты волос. Кроме того, длинные волосы являются дополнительными нагрузками, которые абсолютно не нужны слабым луковицам.
- Делать лесенку по всей длине. Лестница не придает объема, как некоторые думают, она больше подходит для того, чтобы придать форму густым волосам.
- Прямая челка. От прямых, ровных срезов лучше удержаться, это касается челки в первую очередь, которая только подчеркнет отсутствие объема.
- Делать одновременно хвост и пробор. Если сделать хвост или пучок и пробор, волосы будут казаться еще более редкими. Вместо этого можно сделать просто гладкий хвост, такие волосы будут смотреться естественно и красиво.
- Поднимать волосы у корней. Если волосы редкие, тонкие, подъем прядей в зоне корней тоже не годится. Лучше всего – сделать укладку в стиле мокрый эффект с помощью геля.
- Делать большие локоны. Такая прическа на тонких волосах выглядит странно. Больших локонов из редких волос получается маловато, поэтому прическа выглядит плохо. Лучше сделать тонкие завитки и слегка залакировать.
- Наращивать волосы. Многие пытаются исправить проблему редких волос их наращиванием. От этого волосы станут слабее и будут еще их меньше.
- Делать слишком уложенную, "тугую" прическу. Она не подходит тем, кто стремится визуально увеличить объем волос. Такая укладка визуально может сделать волосы еще тоньше.
- Стилисты не советуют делать для тонких волос боб с тупыми кончиками. Длина, примерно до линии челюсти, подчеркивает отсутствие объема и жидкие пряди.
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