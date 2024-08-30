Жир будет отпадать сам: чем быстро отмыть липкий налет с кухонных поверхностей

Кухонная мебель – это просто магнит для жирного налета и пыли. Эта грязь настолько въедлива, что не все профессиональные чистящие средства могут справиться. Однако есть несколько проверенных бабушкиных методов, которые быстро уладят проблему. К тому же они безопасны для кухонной мебели и практически ничего не стоят.

Как легко и быстро отмыть кухню от липкого налета и жира

Уксус, водка и дегтярное или хозяйственное мыло. Чтобы приготовить чистящее средство для кухонных поверхностей, возьмите в равных пропорциях указанные ингредиенты, мыло надо натереть. Смесь тщательно перемешайте, дождитесь, пока мыло полностью растворится. Нанесите пасту на все поверхности, требующие чистки, и подождите сорок минут. Затем снимите смесь губкой, вместе со средством сойдет вся грязь, протрите обработанные поверхности чистой влажной тряпкой.

Чтобы приготовить чистящее средство для кухонных поверхностей, возьмите в равных пропорциях указанные ингредиенты, мыло надо натереть. Смесь тщательно перемешайте, дождитесь, пока мыло полностью растворится. Нанесите пасту на все поверхности, требующие чистки, и подождите сорок минут. Затем снимите смесь губкой, вместе со средством сойдет вся грязь, протрите обработанные поверхности чистой влажной тряпкой. Белизна. Таким образом, можно очистить даже очень грязные поверхности. Сначала нужно нанести белизну на загрязненные участки, подождать 3 минуты и тщательно смыть водой. Следует помнить, что белизну перед применением нужно протестировать на небольшом участке поверхности, чтобы убедиться, что она будет безопасной для мебели. Работать с этим химическим средством нужно в перчатках.

Таким образом, можно очистить даже очень грязные поверхности. Сначала нужно нанести белизну на загрязненные участки, подождать 3 минуты и тщательно смыть водой. Следует помнить, что белизну перед применением нужно протестировать на небольшом участке поверхности, чтобы убедиться, что она будет безопасной для мебели. Работать с этим химическим средством нужно в перчатках. Многофункциональный очиститель на основе цитрусовых. Цитрусовые содержат эфирное масло, которое является прекрасным средством для борьбы с жиром и грязью. Можно приобрести такое средство в магазине, а можно сделать самостоятельно. Чтобы приготовить цитрусовый чистящий раствор, заполните банку на три четверти шкурками лимона, апельсина или грейпфрута и залейте их уксусом. Настаивайте шкурки в течение двух недель, затем сцедите жидкость в бутылку с пульверизатором и нанесите на грязные поверхности. Подождите 10 минут, пока средство отработает, и тщательно смойте водой. После такого средства на кухонную мебель жир не будет налипать в течение длительного времени.

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