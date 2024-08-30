Жир будет отпадать сам: чем быстро отмыть липкий налет с кухонных поверхностей

Какие подручные средства отлично справятся с жирным налетом на кухонных поверхностях.
Кухонная мебель – это просто магнит для жирного налета и пыли. Эта грязь настолько въедлива, что не все профессиональные чистящие средства могут справиться. Однако есть несколько проверенных бабушкиных методов, которые быстро уладят проблему. К тому же они безопасны для кухонной мебели и практически ничего не стоят.
Как легко и быстро отмыть кухню от липкого налета и жира
- Уксус, водка и дегтярное или хозяйственное мыло. Чтобы приготовить чистящее средство для кухонных поверхностей, возьмите в равных пропорциях указанные ингредиенты, мыло надо натереть. Смесь тщательно перемешайте, дождитесь, пока мыло полностью растворится. Нанесите пасту на все поверхности, требующие чистки, и подождите сорок минут. Затем снимите смесь губкой, вместе со средством сойдет вся грязь, протрите обработанные поверхности чистой влажной тряпкой.
- Белизна. Таким образом, можно очистить даже очень грязные поверхности. Сначала нужно нанести белизну на загрязненные участки, подождать 3 минуты и тщательно смыть водой. Следует помнить, что белизну перед применением нужно протестировать на небольшом участке поверхности, чтобы убедиться, что она будет безопасной для мебели. Работать с этим химическим средством нужно в перчатках.
- Многофункциональный очиститель на основе цитрусовых. Цитрусовые содержат эфирное масло, которое является прекрасным средством для борьбы с жиром и грязью. Можно приобрести такое средство в магазине, а можно сделать самостоятельно. Чтобы приготовить цитрусовый чистящий раствор, заполните банку на три четверти шкурками лимона, апельсина или грейпфрута и залейте их уксусом. Настаивайте шкурки в течение двух недель, затем сцедите жидкость в бутылку с пульверизатором и нанесите на грязные поверхности. Подождите 10 минут, пока средство отработает, и тщательно смойте водой. После такого средства на кухонную мебель жир не будет налипать в течение длительного времени.
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