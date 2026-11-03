Как быстро отчистить решетку плиты / © www.freepik.com/free-photo

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Со временем на решетке газовой плиты накапливаются жир, остатки пищи и плотный черный нагар, который трудно отмыть обычной губкой. Особенно сложно очистить места соединений и внутренние уголки, где грязь скапливается слоями. Однако вернуть решетке опрятный вид можно и без дорогих магазинных средств. Помогут доступные домашние методы, размягчающие загрязнение и облегчающие их удаление.

Горячая вода и средство для мытья посуды

Этот способ подходит для решеток с незначительными и средними жировыми загрязнениями. Горячая вода помогает размягчить застывший жир, а моющее средство растворяет его остатки.

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Снимите решетку с плиты, положите в большую емкость или ванную, застеленную старым полотенцем, и залейте горячей водой с добавлением нескольких ложек моющего средства. Оставьте на 30 минут. После этого протрите поверхность щеткой, уделяя внимание углам и местам соединений. В конце смойте остатки моющего средства чистой водой.

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Пищевая сода против устаревшего нагара

Пищевая сода — одно из самых популярных домашних средств для чистки кухонных поверхностей. Она помогает размягчить жир и упрощает удаление загрязнений.

Смешайте соду с небольшим количеством воды до образования густой пасты. Нанесите на загрязненные участки решетки и оставьте на 20 минут. Затем осторожно потрите щеткой или жесткой стороной губки, если покрытие позволяет это. Смойте остатки водой.

Хозяйственное мыло для жирных загрязнений

Обычное хозяйственное мыло хорошо подходит для предварительного очищения решетки от жирового налета.

Натрите примерно треть бруска мыла на терке и растворите стружку в горячей воде. Опустите решетку в раствор на 1-2 часа. Если загрязнение устарело, можно оставить его дольше. После замачивания пройдите щеткой по всей поверхности и тщательно промойте.

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Горчичный порошок для размягчения жира

Сухой горчичный порошок используется в домашнем хозяйстве в качестве вспомогательного средства для очистки жирных поверхностей.

Смешайте его с теплой водой до консистенции густой кашицы. Распределите смесь по загрязненным местам и оставьте примерно на 20 минут. Затем потрите решетку щеткой и смойте смесь.

Этот способ лучше использовать для свежего жира и умеренного налета, а не для толстого слоя запеченного нагара.

Столовый уксус для удаления жировой пленки

Уксус помогает ослабить некоторые загрязнения и удалить остатки жировой пленки. Его можно использовать для решеток из нержавеющей стали или соответствующим образом покрытых поверхностей, если изготовитель не запрещает контакт с кислотами.

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Смешайте столовый уксус с водой в равных пропорциях. Раствор нанесите на загрязненные участки с помощью губки или распылителя. Оставьте на 10-15 минут, после чего потрите щеткой и тщательно промойте.

Для чугунной решетки этот метод не рекомендуется: длительный контакт с кислотой может повредить защитный слой и способствовать появлению ржавчины.

Горячий пар для сложных загрязнений

Если на решетке накопилось много засохшего жира, поможет горячий пар. Она размягчает загрязнение, благодаря чему их легче убрать механически.

Положите решетку над емкостью с горячей водой или воспользуйтесь бытовым пароочистителем, если он подходит для такой очистки. После обработки дайте поверхности немного остыть, а затем удалите размягченную грязь щеткой. При необходимости добавьте немного средства для мытья посуды.

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