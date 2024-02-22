Жир и нагар сойдут сами: как правильно чистить сковороды и кастрюли, не повреждая поверхность

Эти советы помогут быстро избавиться от грязи на посуде и не повредить ее поверхность.

Если неправильно ухаживать за посудой, то вскоре придется покупать новую. Опытные хозяйки поделились лайфгаками, как правильно мыть кастрюли и сковородки, чтобы они служили много лет. Рассказываем, как правильно ухаживать за посудой, чем чистить, чтобы не повредить ее.

Как правильно мыть посуду, чтобы легко отмывался жир и не повреждалась поверхность

Хранение. Нельзя ставить посуду друг на друга, поскольку это вредит ее поверхности. Если места для хранения мало, то лучше перекладывать кастрюли и сковородки бумажными полотенцами.

Нельзя ставить посуду друг на друга, поскольку это вредит ее поверхности. Если места для хранения мало, то лучше перекладывать кастрюли и сковородки бумажными полотенцами. Ополаскивание. После мытья посуду не следует ополаскивать слишком холодной или горячей водой. Можно повредить поверхность кастрюль и сковородок, а также после такой воды останутся пятна.

После мытья посуду не следует ополаскивать слишком холодной или горячей водой. Можно повредить поверхность кастрюль и сковородок, а также после такой воды останутся пятна. Замачивание. Если на кастрюлях и сковородках есть устаревший жир, грязь или нагар, лучше замочить их на полчаса. Таким образом грязь сойдет сама, вам нужно будет только вымыть посуду моющим средством, а поверхность будет оставаться невредимой.

Если на кастрюлях и сковородках есть устаревший жир, грязь или нагар, лучше замочить их на полчаса. Таким образом грязь сойдет сама, вам нужно будет только вымыть посуду моющим средством, а поверхность будет оставаться невредимой. Моющие средства. Если посуде уже много лет, на ней есть нагар и устаревший жир, его лучше мыть подручными средствами: уксусом, содой, простым мылом и т.д. Таким образом вы с легкостью избавитесь от жира и нагара, а также не повредите поверхность посуды.

Если посуде уже много лет, на ней есть нагар и устаревший жир, его лучше мыть подручными средствами: уксусом, содой, простым мылом и т.д. Таким образом вы с легкостью избавитесь от жира и нагара, а также не повредите поверхность посуды. Сушка. Не следует оставлять посуду влажной. После мытья следует вытереть кастрюли и сковородки кухонным полотенцем, тогда поверхность будет оставаться сияющей.

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