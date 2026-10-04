Жир и нагар сойдут сами за считанные минуты: залейте сковородки и противень этим домашним раствором

Как отчистить жир и нагар со сковородок и противней / © pixabay.com

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Отмыть сковородку от устаревшего жира, а противень — от темного нагара бывает сложнее, чем кажется. Обычное средство для мытья посуды не всегда справляется с накапливающимися месяцами загрязнениями. Однако есть простой домашний раствор на основе пищевой соды и средства для мытья посуды, помогающий размягчить жир и облегчить очистку кухонной утвари без длительного трения.

Как приготовить раствор против старого жира и нагара

Для очистки обычных металлических сковородок и противней понадобятся:

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1 литр горячей воды;

2 столовые ложки пищевой соды;

1 столовая ложка жидкого моющего средства.

Растворите соду в воде, добавьте моющее средство и перемешайте. Переложите посуду в большую жаростойкую емкость или налейте раствор в противень, если она подходит для такого способа очистки. Загрязненные поверхности должны быть смочены раствором.

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Оставьте посуду на 15-30 минут. Теплая вода поможет размягчить жировую пленку, средство для мытья посуды будет расщеплять жир, а сода будет действовать как мягкий абразив во время последующей очистки. После замачивания протрите поверхность губкой, уделяя особое внимание потемневшим участкам, затем тщательно промойте чистой водой.

Если нагар очень старый и толстый, одного замачивания может быть недостаточно. В этом случае процедуру придется повторить. Не пытайтесь отдирать загрязнение острым ножом, чтобы не поцарапать поверхность.

Какую посуду нельзя так очищать

Перед использованием домашнего раствора важно учесть материал посуды. Не используйте соду для интенсивной чистки антипригарного покрытия, ведь абразивное действие может повредить его. Для такой посуды лучше выбрать теплую воду, обычное средство для мытья посуды и мягкую губку.

Чугунные сковородки также нуждаются в осторожности: длительное замачивание может способствовать появлению ржавчины и повредить защитный слой. Их лучше очищать без длительного контакта с водой, а после мытья сразу вытирать насухо.

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Не смешивайте домашние средства с хлорными отбеливателями, кислотами или другими бытовыми очистителями. Используйте горячую, но не кипящую воду во избежание ожогов и повреждения посуды.

Как не допустить повторного появления нагара

Чтобы сковороды и противня дольше оставались чистыми, удаляйте жир сразу после приготовления, как только посуда достаточно остынет. Не оставляйте жирные остатки запекаться во время последующего использования духовки. Противень удобно застилать пергаментом, если это соответствует рецепту и температуре приготовления.

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