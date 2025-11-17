Жирные брызги и пыль больше не будут налипать на кухонные шкафы: вот что нужно сделать

Кухонные шкафы — это место, где жир и пыль образуют стойкий липкий слой, который трудно отмыть даже самыми лучшими средствами. Особенно быстро он скапливается на кухонных шкафах сверху и у плиты. Однако существует совершенно простой способ, позволяющий забыть об этой проблеме на месяцы. И знают о нем только очень опытные хозяйки.

Используйте пищевую пленку или пергамент. Самый эффективный трюк — это покрыть верхние горизонтальные поверхности шкафов тонким слоем пищевой пленки или пергаментной бумаги. На пленку оседает весь жир и пыль, заменить ее можно за минуту, поверхность под ней будет оставаться абсолютно чистой. Поэтому не надо будет ничего отдирать, отмывать и скрести. Этот способ идеально подходит именно для верхних поверхностей, где налет появляется быстрее всего, а протирать там не очень удобно.

Протрите шкафы эфирным маслом, чтобы создать защитный барьер. Если речь идет о фасадах, то можно создать защитный слой с помощью нескольких капель эфирного масла. Просто нанесите каплю масла на мягкую микрофибру и пройдитесь по поверхности. Преимущества метода: масло предотвращает прилипание пыли и брызг, последующая уборка становится в разы легче, полирует поверхность и придает ей ухоженный вид. Масло не оставляет заметного следа, но создает гладкий слой, к которому жир прилипает гораздо меньше.