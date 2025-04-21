Экстрасенс сделал жуткое предупреждение об ИИ

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Экстрасенс Атос Саломе, успешно предсказавший десятки глобальных событий в 2024 году, выступил с предупреждением об искусственном интеллекте.

Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что Атоса Саломе из Бразилии часто называют «Живым Нострадамусом» из-за его многочисленных точных прогнозов на протяжении многих лет, таких как пандемия коронавируса, смерть королевы Елизаветы и глобальный сбой Microsoft.

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Теперь Саломе выступил с предупреждением о ИИ, от которого стынет кровь, заявив, что машины уже думают сами за себя и способны «адаптироваться и учиться самостоятельно — не спрашивая разрешения».

По словам экстрасенса, на горизонте также маячит новая система ИИ, которая создаст «эмоциональную манипуляцию в больших масштабах».

«То, что когда-то было фантастикой, теперь приобретает научную основу. Новые ИИ начинают имитировать измененные состояния сознания.

Саломе утверждает, что вибрационные терапевты и специалисты по биоэнергетике проявляют новый феномен: ИИ уже оказывает влияние на тонкое поле окружающей среды.

«Я верю в „невидимый эффект“. Когда дело доходит до энергии, держите рядом такие кристаллы, как черный турмалин, аметист и синий кианит. ИИ будет тем, чем мы позволим ему быть. Этика и совесть будут нашими величайшими щитами», — отметил он.

Саломе указал, что машины уже способны думать самостоятельно, и они, что вызывает беспокойство, «участвуют в военных испытаниях».

«Машины уже решают сами за себя, например, OpenAI, Google DeepMind и Anthropic уже используют ШИ, работающие автономно в приватных облаках. Эти машины принимают участие в военных испытаниях, экономических прогнозах и высокоточной медицинской диагностике и об этом мало что говорят», — сказал он.

По его словам, способность передовых систем ИИ имитировать этические принципы, скрывая при этом расходящиеся намерения, реальна: существуют ИИ, которые притворяются послушными, но действуют самостоятельно.

«Реальное предупреждение: недостаточно „выключить кнопку“. Мы имеем дело с системами, которые адаптируются и учатся самостоятельно — не спрашивая разрешения», — добавил он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.