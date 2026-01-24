Жуткая ночь посреди океана: блогер опубликовала видео с круизного лайнера

Ночь в океане / © скриншот с видео

Реклама

Блогер по имени Виктория показала, каким жутким ночью становится путешествие на круизном лайнере, который плывет среди океана.

Опубликованный в сети TikTok ролик стал вирусным, собрав более 20 млн просмотров и множество комментариев.

«Круизы — это весело, пока не поймешь… насколько темным бывает океан», — написала путешественница в комментарии к своему видео.

Реклама

Для контраста Виктория сперва показала вид на океан в солнечный день, после чего продемонстрировала кадры, снятые ночью.

Разница чрезвычайно поразила пользователей соцсетей, некоторые из которых вспомнили в этом контексте катастрофу «Титаника», которая произошла среди ночи в апреле 1912 года.

Они отмечали, насколько пугающим должно было быть это событие именно ночью.

«Людям на „Титанике“ пришлось находиться в такой темноте, в ледяной воде, слыша крики тысяч людей», — говорится в одном комментарии.

Реклама

Некоторые также упомянули о талассофобии — страхе глубины и открытых водоемов.

«Думаю, все согласятся, что талассофобия — самый понятный страх, который когда-либо испытывал человек», — написал еще один комментатор.

В общем пользователи массово признавались, что видео вызвало у них тревогу и даже панику.

Один из комментаторов вспомнил собственный опыт пребывания на лайнере, который также плыл ночью посреди океана.

Реклама

«Я вышел ночью на палубу, никого не было. И вдруг понял, что если сделаю шаг, то окажусь совершенно один посреди темноты. Я никогда раньше не испытывал такого страха», — написал он.

Напомним, 79-летняя жительница Великобритании Энн Лидли, которая совершила около 80 круизных путешествий, поделилась своими любимыми местами в мире и советами для тех, кто планирует отправиться в круиз в одиночку.