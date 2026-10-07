Жуткая симуляция показывает, что происходит с мозгом, если выпить слишком много воды

Мозг / © Pixabay

Реклама

Вода необходима для жизни, но ее чрезмерное потребление за короткое время может оказаться опасным. Симуляция показывает, что происходит с мозгом, когда человек выпивает слишком много воды.

Об этом пишет ladbible.

Реклама

Большинство людей, когда думают о потреблении воды, скорее переживают из-за того, что пьют недостаточно. Вода жизненно важна для организма — без нее жизнь на Земле была бы невозможна. Достаточное количество жидкости также важно для поддержания нормального состояния здоровья.

Реклама

Однако чрезмерное потребление воды тоже может представлять опасность. Как показывает видео, опубликованное на YouTube-канале Zack D Films, если выпить очень большое количество воды за короткий промежуток времени, может возникнуть так называемая водная интоксикация или отравление водой.

Почему избыток воды опасен

Интоксикация возникает, когда в клетках организма скапливается избыточное количество воды. Особенно опасно это может быть для клеток мозга.

Избыток жидкости может вызвать отек клеток. Для мозга это представляет особую проблему, поскольку он расположен внутри черепа, а значит, его отек может привести к повышению давления внутри черепа.

Сначала это может проявляться головной болью, сонливостью и спутанностью сознания. Если состояние ухудшается, могут возникать и другие симптомы, в частности, снижение частоты сердечных сокращений или повышение артериального давления.

Реклама

В редких случаях чрезмерное потребление воды может привести к смерти.

В то же время, опасное состояние обычно связано с употреблением очень большого количества воды за короткое время. Если человек пьет воду в течение более длительного периода, организм обычно выводит его избыток с мочой.

Когда риск растет

Водная интоксикация может возникнуть, в частности, в необычных ситуациях, например, во время соревнований, где участники пытаются выпить как можно больше воды за короткое время.

Риск также может возникать после употребления экстази, во время чрезмерных физических нагрузок, когда человек пытается предотвратить обезвоживание, а также при приеме некоторых лекарственных препаратов.

Реклама

В тяжелых случаях избыток воды может вызвать отек мозга.

Известны случаи смерти

Известны случаи, когда чрезмерное употребление воды приводило к смерти.

Один из таких случаев произошел в 2007 году в США. 28-летняя Дженнифер Стрэндж приняла участие в конкурсе Hold Your Wee for a Wii, победителю которого обещали игровую консоль Nintendo.

Вскоре после участия в конкурсе женщина скончалась. По данным NBC, по результатам предварительного расследования помощник коронера Эд Смит заявил, что обстоятельства смерти соответствовали водной интоксикации.

Коллега Стрэндж Лаура Риос вспоминала, что незадолго до смерти женщина сказала одному из руководителей, что собирается домой, поскольку у нее очень болит голова.

«Она плакала, и это было последнее, что кто-то о ней слышал», — рассказала Риос.

Напомним, ранее стало известно о высыхающем море и способном именно создавать экстремальный климат.

Новости партнеров

Новости партнеров