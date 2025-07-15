Жуткий мишка «со кожи» переполошил Калифорнию: как выглядит / © etsy

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В Калифорнии жуткий плюшевый мишка, который выглядел так, будто его сделали из человеческой кожи, испугал местных жителей и правоохранителей, которые немедленно начали расследование. Находка оказалась сложным розыгрышем.

Об этом пишет NYP.

В воскресенье днем власти округа Сан-Бернардино получили сообщение о возможных человеческих останках у станции быстрого обслуживания на дороге Беар-Велли. На месте полиция обнаружила необычного плюшевого мишку. Вместо привычного мягкого меха, игрушка была покрыта материалом, напоминающим человеческую кожу, с пришитыми губами, носом и глазными впадинами, создавая впечатление, будто части тела были хирургически прикреплены.

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Территорию магазина оцепили для расследования. Позже выяснилось, что это был реквизит для фильма ужасов, созданный продавцом Etsy под названием DarkSeedCreations. Автор подтвердил в Facebook, что это его изделие, которое он отправил клиенту в Викторвилле, Калифорния, отрицая свою причастность к розыгрышу.

Жуткий мишка-игрушка. / © etsy

Магазин «DarkSeedCreations» на Etsy известен своими жуткими изделиями, имитирующими человеческую кожу на обычных предметах. Описание плюшевого мишки в магазине соответствует найденной игрушке: «Плюшевый мишка среднего размера, покрытый случайными участками кожи. Идеально подходит для того, чтобы уютно завернуться или спрятаться в чьей-то кровати, каждый мишка имеет оригинальный дизайн». Среди других товаров магазина — предметы с имитацией глаз и другие необычные, а иногда и отвратительные произведения.

Коронер удалил плюшевого мишку с места происшествия, но результаты расследования еще не обнародованы. Пока неизвестно, продолжит ли полиция расследование этого дела после установления личности создателя.

Напомним, в загадочной Атакамской впадине, расположенной на глубине почти 8000 метров в Тихом океане, ученые совершили сенсационное открытие. Они нашли новый вид ракообразных, названный Dulcibella camanchaca, ставший первым обнаруженным активным хищником на такой невероятной глубине.

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